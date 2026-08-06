В мексиканском штате Синалоа во время прямой трансляции был убит популярный блогер Сесар Гастелум. Следствие выясняет обстоятельства нападения и проверяет, могло ли преступление быть связано с его публикациями.

Популярный мексиканский инфлюенсер Сесар Гастелум погиб в результате вооруженного нападения во время прямой трансляции в городе Кульякан, штат Синалоа.

По данным правоохранительных органов, к месту, где находился блогер, подъехали двое мужчин на мотоцикле. Они открыли огонь, при этом целью нападения, по предварительной информации, был именно Гастелум. Двое мужчин, находившихся рядом с ним, не пострадали.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что правоохранительные органы ведут расследование, чтобы установить исполнителей и мотив преступления.

На момент нападения Гастелум находился возле ресторана быстрого питания вместе с двумя мужчинами в форме курьеров службы доставки.

У блогера было более 600 тысяч подписчиков в TikTok. Он также вел страницы на платформе Kick и других сервисах, где публиковал преимущественно юмористические ролики о повседневной жизни и местной кухне Синалоа.

Следователи рассматривают различные версии произошедшего. В Кабинете безопасности Мексики сообщили, что проверяют, могло ли убийство быть связано с контентом, который публиковал блогер. По данным ведомства, в некоторых своих публикациях он косвенно упоминал преступную группировку.

Штат Синалоа остается одним из наиболее криминогенных регионов Мексики. В последние годы здесь продолжается противостояние между конкурирующими преступными группировками, что регулярно приводит к всплескам насилия.

Расследование продолжается. Власти пока не сообщают о задержании подозреваемых.