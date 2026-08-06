Несмотря на обещания Дональда Трампа положить конец «вечным войнам», военная операция США против Ирана продолжается уже шестой месяц. По мере затягивания конфликта в стране растет недовольство: американцы все чаще задаются вопросом, стоит ли война человеческих жертв и экономических потерь, а критика звучит даже со стороны ветеранов и части сторонников президента.

США. Американцы, уставшие от многолетних зарубежных военных кампаний, все чаще задаются вопросом, зачем стране понадобилась новая война. Президент Дональд Трамп, который обещал положить конец «вечным войнам», уже шестой месяц ведет военную кампанию против Ирана. На фоне затягивающегося конфликта недовольство внутри страны растет, в том числе среди сторонников республиканцев, передает NOS.

Особенно заметны такие настроения в городе Миддлтаун (штат Огайо), где родился вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Все постоянно меняется, никакой четкой цели нет», — говорит ветеран войны во Вьетнаме Джон Кокс, который служил сержантом первого класса. Он вспоминает, что и во Вьетнаме американцам сначала обещали короткую операцию.

«Тогда тоже говорили, что мы быстро войдем и быстро выйдем. В итоге война длилась девятнадцать лет», — напоминает он.

Хотя конфликт с Ираном продолжается всего полгода, среди ветеранов организации Post 218, объединяющей бывших военнослужащих в Миддлтауне, все чаще звучит критика в адрес Белого дома.

Джон Кокс. Фото: NOS.

«Сегодня Трамп называет это войной, завтра — просто стычкой. Так не должно быть. Если страна начинает военную операцию, она должна понимать, чего хочет добиться: прийти, выполнить задачу и уйти», — считает Кокс.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп уверял, что операция против Ирана займет всего четыре-шесть недель. Однако сроки неоднократно переносились. Президент десятки раз заявлял, что окончание войны уже близко, но одновременно продолжал усиливать давление на Тегеран.

Накануне Трамп вновь заявил, что открытие Ормузского пролива и отказ Ирана от ядерной программы — вопрос ближайшего времени. Практически сразу после этого он вновь пригрозил Ирану «самыми масштабными бомбардировками в истории».

Другой ветеран, Джефф Мэннинг, служивший сапером и занимавшийся изготовлением боеприпасов, говорит, что давно перестал верить заявлениям политиков.

«Они говорят одно, а делают совершенно другое. Я не вижу здесь войны. Я вижу только мирных людей, которые погибают потому, что правительства хотят расширить свое влияние», — говорит он.

Популярной эта война не была с самого начала. Однако после того как, несмотря на объявленное прекращение огня, боевые действия продолжаются, общественное недовольство лишь усилилось.

По данным последнего опроса исследовательского центра AP-NORC, 64% американцев считают, что эта война не стоит понесенных жертв и затрат. Среди республиканцев большинство пока продолжает поддерживать действия администрации, однако уровень поддержки постепенно снижается.

Причин для беспокойства становится все больше. Американцы говорят о сокращении запасов вооружений, росте числа погибших американских военнослужащих и отсутствии прозрачной информации о ходе кампании. Но главным фактором для многих стали цены на бензин.

Именно рост стоимости топлива начинает раздражать даже традиционный электорат Трампа — движение MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Это особенно чувствительно накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся уже в этом году.

Согласно опросу Politico, только 37% американцев готовы мириться с экономическими последствиями войны. Еще в мае такую готовность выражала почти половина опрошенных.

«Многие не согласны с тем, что сейчас происходит в Иране, — говорит Мэннинг. — Если честно, я уже почти не вижу разницы между Трампом и Путиным: оба делают то, что считают нужным».

Еще до расширения военной операции нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс пытался убедить президента отказаться от эскалации.

«Думаю, мы совершаем ошибку», — говорил он накануне ударов по йеменским хуситам — группировке, которую поддерживает Иран.

Позже стало известно, что в закрытом чате Signal, куда по ошибке попал журналист, Вэнс предупреждал коллег: существует реальный риск того, что американцы не поймут причин новой войны, а цены на нефть резко вырастут.

Однако его мнение тогда не повлияло на решение администрации. Бомбардировки все же начались.

Даже в родном городе Вэнса отношение к нему уже далеко не однозначное. Некоторые жители вообще отказываются разговаривать с журналистами. Один из соседей семьи политика рассказал, что мать Вэнса просила людей не общаться с прессой.

Другой сосед, Джерри Доббинс, вспоминает, как видел будущего вице-президента еще младенцем.

«Помню, как его впервые принесли в этот дом. Потом мы здоровались, иногда разговаривали», — говорит он.

Джерри Доббинс, Фото: NOS.

На вопрос о том, что Вэнс раньше сам выступал против войны с Ираном, Доббинс отвечает после небольшой паузы.

«Политически, думаю, мы все-таки пытаемся сделать правильное дело. Если и есть страна, которой нельзя позволить получить ядерное оружие, то это Иран. Я очень не хочу, чтобы до этого дошло, но если для завершения операции придется отправить сухопутные войска, возможно, другого выхода уже не останется».

В ветеранском клубе Post 218 похожего мнения придерживается и бывший морской пехотинец Дэнни.

«Конечно, все это не должно было случиться, особенно после обещаний Трампа заканчивать войны, а не начинать новые. Но Иран — очень сложный противник. Теперь я просто надеюсь, что он доведет начатое до конца и после этого мы наконец сможем уйти», — говорит ветеран.

Опросы показывают, что большинство американцев уже не считают войну с Ираном оправданной. На фоне роста цен на топливо, неопределенных сроков завершения операции и отсутствия ясных результатов общественная поддержка конфликта продолжает снижаться, что может стать серьезным вызовом для администрации Трампа накануне промежуточных выборов в Конгресс.