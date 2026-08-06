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Готовится сериал о первой леди США 0 216

В мире
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мелания Трамп

Мелания Трамп

Проект продолжит вышедший ранее фильм «Мелания», но обещает быть совсем другим по духу и подаче.

Фильм о Мелании Трамп получил сиквел в виде сериала на Amazon Prime, - передает RTVI US.

Этой осенью на Amazon Prime выйдет документальный сериал о первой леди США. Об этом рассказал ее старший советник Марк Бекман.

Проект продолжит вышедший ранее фильм «Мелания», но обещает быть совсем другим по духу и подаче.

Если картина охватывала лишь 20 дней подготовки к инаугурации Дональда Трампа, то сериал приоткроет закулисье первых дней работы новой администрации. По словам Бекмана, зрителей ждет «совершенно новый взгляд на мир» первой леди и свежий опыт.

Как отмечает Newsmax, выпуск сериала был заложен еще в лицензионном соглашении по первому проекту. Пока неизвестны ни дата премьеры, ни число эпизодов, а сама Мелания Трамп новинку не комментировала.

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#сериал #Мелания Трамп
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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