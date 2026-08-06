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Гражданина Литвы в России приговорили к 13,5 года лишения свободы по обвинению в «шпионаже» 0 38

В мире
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: судебный молоток
ФОТО: Unsplash

Калининградский областной суд признал виновным в «шпионаже» гражданина Литвы, проживавшего в России, и назначил ему 13 лет и шесть месяцев лишения свободы. По версии следствия, мужчина более десяти лет передавал сведения, содержащие государственную тайну.

Калининградский областной суд вынес приговор гражданину Литвы, которого российские власти обвинили в шпионаже. Мужчина получил 13 лет и шесть месяцев лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.

По данным прокуратуры Калининградской области, с 2011 по 2024 год он, находясь на территории России, якобы собирал и передавал иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну.

При назначении наказания суд принял во внимание состояние здоровья обвиняемого. В сообщении отмечается, что он страдает тяжелыми хроническими заболеваниями.

Осужденному 48 лет. По информации прокуратуры, он проживал в Гурьевском районе Калининградской области.

Российские суды регулярно рассматривают дела по обвинениям в государственной измене и шпионаже, однако такие процессы обычно проходят в закрытом режиме. Поэтому детали предъявленных обвинений, как правило, не раскрываются.

Интернет-издание «Медиазона» пишет, что речь идет об Александре Полячкове. По данным издания, летом 2024 года его поместили в следственный изолятор по делу о шпионаже.

Как отмечает «Медиазона», Полячков родился в Клайпеде, а позже переехал в Калининградскую область. С 2014 года он возглавлял компанию «Амберус», специализировавшуюся на обработке драгоценных камней и производстве ювелирных изделий.

Поскольку материалы подобных уголовных дел не публикуются, независимая проверка обстоятельств, которые легли в основу обвинения, невозможна.

Приговор пока стал очередным громким решением по делу о шпионаже в России, однако информации о его возможном обжаловании пока не поступало.

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#Литва #шпионаж #прокуратура #наказание #следствие #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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