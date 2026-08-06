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Историческая жара в Европе: Словакия и Австрия установили новые температурные рекорды 0 311

В мире
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: мужчина у бассейна
ФОТО: Unsplash

Экстремальная жара продолжает накрывать Центральную Европу. В среду сразу две страны — Словакия и Австрия — обновили национальные температурные рекорды: воздух прогрелся выше 41 градуса.

Словакия и Австрия в среду установили новые абсолютные температурные рекорды. В обеих странах столбики термометров впервые поднялись выше отметки в 41 градус по Цельсию.

По данным Словацкого гидрометеорологического института, в деревне Каменица-над-Гроном температура достигла 41,4 градуса. Это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений в стране.

Примечательно, что предыдущий национальный рекорд — 41,3 градуса — был установлен в том же населенном пункте всего чуть больше месяца назад, 30 июня. Это говорит о том, что нынешнее лето уже дважды переписало климатическую статистику Словакии.

В соседней Австрии также был обновлен абсолютный максимум температуры. По данным национальной метеорологической службы GeoSphere Austria, в деревне Бад-Дойч-Альтенбург в федеральной земле Нижняя Австрия воздух прогрелся до 41,2 градуса.

Еще днем ранее рекорд жары в Австрии составлял 41,0 градуса и был зафиксирован в Вене. Таким образом, исторический максимум продержался всего один день, после чего был вновь превышен.

Подобные температурные значения означают повышенную нагрузку на системы здравоохранения, энергоснабжения и инфраструктуру, а жителей призывают соблюдать меры предосторожности во время сильной жары.

Новая волна экстремально высоких температур продолжает обновлять климатические рекорды в странах Центральной Европы, демонстрируя, насколько быстро меняются погодные условия этим летом.

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#климат #здравоохранение #Австрия #погода #инфраструктура #жара #Словакия #рекорды
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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