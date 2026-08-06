Духи — один из самых популярных подарков. Они выглядят элегантно, радуют почти каждого и не требуют знания размера одежды или предпочтений в цветах. Однако именно потому, что аромат — вещь очень личная, выбрать «те самые» духи для другого человека бывает непросто. Если ошибиться, подарок может так и остаться не распечатанным на полке. Вот на что стоит обратить внимание, чтобы подарок действительно порадовал.

1. Наблюдайте, а не спрашивайте напрямую

Если вы хотите сделать сюрприз, лучше не задавать прямой вопрос: «Какие духи тебе нравятся?». Вместо этого обратите внимание на детали:

Какие духи человек уже использует в повседневной жизни (можно заметить их в ванной комнате или на туалетном столике).

Предпочитает ли он(а) лёгкие и свежие ароматы или, наоборот, насыщенные и сладкие.

Какие ароматические ноты встречаются в других средствах, которыми он(а) пользуется: геле для душа, лосьоне для тела, ароматических свечах для дома.

Такие наблюдения часто говорят гораздо больше, чем прямой вопрос, ведь люди редко могут точно описать свои ароматические предпочтения словами.

2. Время года влияет на выбор

Аромат, который идеально подходит для лета, зимой может показаться слишком лёгким и почти незаметным. В качестве ориентира можно использовать следующие рекомендации:

Для весны и лета — свежие, цитрусовые и цветочные композиции, которые особенно хорошо раскрываются в тёплую погоду.

Для осени и зимы — древесные, пряные и восточные ароматы, которые остаются выразительными даже в холодное время года.

Если вы выбираете подарок к определённому сезону (например, ко дню рождения или Новому году), этот критерий может оказаться полезнее, чем попытка угадать любимый аромат человека.

3. Концентрация не менее важна, чем сам аромат

На упаковке духов обычно можно увидеть сокращения, которые указывают на концентрацию парфюмерной композиции и её стойкость:

EDT (Eau de Toilette) — более лёгкая туалетная вода, подходит для ежедневного использования и сохраняет аромат примерно 3–5 часов.

EDP (Eau de Parfum) — более насыщенная и стойкая парфюмерная вода, считается самым универсальным вариантом для подарка.

Parfum / Extrait — самая концентрированная, стойкая и дорогая версия, подходящая для особых случаев.

Если вы не уверены в привычках человека, EDP обычно является самым безопасным выбором — аромат достаточно стойкий, но при этом не слишком тяжёлый.

4. Меньший объём — меньше риск

Если вы не уверены, понравится ли аромат, лучше выбрать небольшой флакон (например, 30–50 мл) или подарочный набор с миниатюрами. Так человек сможет познакомиться с ароматом без риска, что большая часть большого флакона останется неиспользованной, если запах всё же не подойдёт.

5. Упаковка и оформление подарка

Духи — это тот подарок, в котором упаковка играет важную роль. Красивый флакон и качественная подарочная коробка сами по себе создают праздничное настроение. Многие бренды также выпускают лимитированные или праздничные коллекции с особым дизайном, благодаря которым подарок выглядит ещё более эффектно и индивидуально.

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Заключение

Выбрать идеальные духи в подарок помогает не случайность, а внимание к деталям: уже используемый аромат, время года, концентрация и объём флакона. Если вы не уверены в выборе, безопаснее остановиться на небольшом объёме или популярном, проверенном аромате, чем экспериментировать с необычными композициями.