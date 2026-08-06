В Израиле вокруг тюрьмы Кециот начали рыть рвы, в которых власти планируют разместить крокодилов. Необычная инициатива правительства уже вызвала громкий общественный и политический резонанс, а суд временно приостановил реализацию проекта.

В социальных сетях появились видеокадры, на которых министр охраны окружающей среды Израиля Идит Сильман и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир осматривают территорию тюрьмы Кециот на юге страны. На записи видно, что вокруг исправительного учреждения уже вырыты рвы, предназначенные для размещения крокодилов.

Как сообщает издание Yedioth Ahronoth, Иерусалимский окружной суд распорядился приостановить реализацию проекта до завершения дополнительной юридической проверки. Основанием стала петиция организации по защите животных Let the Animals Live, поставившей под сомнение соблюдение норм обращения с животными.

Во время посещения объекта министр Идит Сильман заявила, что власти намерены обеспечить крокодилам надлежащие условия содержания.

«Должна сказать, что условия у крокодилов за пределами этой тюрьмы будут намного лучше, чем у террористов внутри», — заявила она.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир раскритиковал решение суда, заявив, что крокодилы «должны быть именно здесь».

«Суд снова вмешивается в нашу работу. Поразительно, насколько сильно мы их напугали», — сказал министр, добавив, что намерен добиваться реализации проекта в судебном порядке.

Идею окружить тюрьмы, где содержатся палестинские заключенные, рвами с крокодилами Бен-Гвир впервые выдвинул еще в декабре 2025 года. Однако 3 августа 2026 года Иерусалимский окружной суд постановил временно остановить реализацию инициативы до завершения ее правовой оценки.

По данным палестинских и израильских правозащитных организаций, в израильских тюрьмах содержатся более 9,6 тысячи палестинских заключенных, включая женщин и детей. Правозащитники утверждают, что многие из них подвергаются жестокому обращению, пыткам и лишены полноценной медицинской помощи.