Мощное климатическое явление Эль-Ниньо способно резко усугубить мировой продовольственный кризис. По оценке Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), к концу следующего года число людей, страдающих от острого голода, может увеличиться почти на 49 миллионов.

Во Всемирной продовольственной программе ООН сообщили, что вероятность формирования чрезвычайно мощного Эль-Ниньо составляет 81%. Температура поверхности Тихого океана уже достигла максимальных значений как минимум с 1982 года, и нынешнее явление может стать самым сильным с 1950 года, передает New York Post.

Эль-Ниньо — это периодическое потепление вод Тихого океана, которое меняет погодные условия по всему миру. Оно нередко вызывает засухи в южной части Африки, сбои муссонов в Азии и экстремальные осадки в других регионах.

По оценке экспертов WFP, в 45 наиболее уязвимых странах число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, может вырасти на 22% — с нынешнего уровня до 274 миллионов человек.

Наиболее тяжелые последствия ожидаются в Центральной Америке и Южной Африке. В Центральной Америке количество людей, столкнувшихся с голодом, может увеличиться на 83%, а в Южной Африке — почти на 75%. Более 12 миллионов новых случаев острого голода прогнозируется также в странах Южной Америки и Карибского бассейна.

Директор службы анализа продовольственной безопасности WFP Жан-Мартен Бауэр отметил, что предыдущие эпизоды Эль-Ниньо уже становились причиной масштабных гуманитарных кризисов. При этом нынешняя ситуация осложняется конфликтами на Ближнем Востоке и риском потерь урожая из-за экстремальной погоды, что может подтолкнуть вверх цены на продовольствие.

Еще одной серьезной проблемой стало сокращение финансирования со стороны США и европейских стран. Из-за этого Всемирная продовольственная программа вынуждена сокращать мониторинг ситуации. Если в 2024 году было проведено около 1,1 млн обследований домохозяйств, то в 2025-м — лишь 800 тысяч, а в нынешнем году объем наблюдений снизился еще сильнее.

Согласно прогнозам, дефицит осадков ожидается в отдельных районах Восточной Африки, Сахеля, Центральной Америки и Карибского региона. Одновременно в Сомали и соседних странах возрастает риск сильных наводнений. Засухи, нестабильные муссоны и локальные паводки могут также серьезно ударить по сельскому хозяйству Южной и Юго-Восточной Азии.

В ООН подчеркивают, что прогнозы еще могут измениться, однако призывают правительства и международные гуманитарные организации уже сейчас готовиться к возможному ухудшению ситуации. По мнению экспертов, своевременные меры способны значительно сократить последствия Эль-Ниньо для миллионов людей по всему миру.