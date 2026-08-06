На севере Испании и западе Франции из-за массового появления португальских корабликов временно закрыли несколько пляжей. Только на пляже в Сан-Себастьяне за один день ожоги от их ядовитых щупалец получили не менее 120 человек.

На побережье Испании и Франции массово появились португальские кораблики — опасные морские организмы, внешне напоминающие медуз. Из-за этого власти были вынуждены закрыть несколько пляжей. Особенно сложная ситуация сложилась в испанском Сан-Себастьяне, где всего за один день пострадали не менее 120 отдыхающих, передает NOS.

Как рассказал эксперт по медузам Пит Сондерван, португальский кораблик легко узнать по яркому воздушному пузырю, плавающему на поверхности воды. Именно он нередко привлекает внимание туристов.

«Это очень красивый организм, но именно в этом и кроется опасность. Люди подплывают поближе, чтобы рассмотреть его, не замечая длинных щупалец под водой», — пояснил специалист.

Щупальца португальского кораблика могут достигать 40 метров в длину. При прикосновении к коже они выбрасывают тысячи микроскопических стрекательных капсул с ядом. Укус вызывает сильнейшую боль, мышечные судороги и в некоторых случаях может привести к утоплению, если человек потеряет способность нормально двигаться в воде.

По словам Сондервана, существуют и более опасные виды, например почти невидимая кубомедуза, однако португальский кораблик также представляет серьезную угрозу для человека.

Несмотря на название, этот организм не является настоящей медузой. Биологически это колония из сотен специализированных полипов, которые функционируют как единый организм. По словам эксперта, фактически «португальский кораблик» состоит из нескольких типов полипов, выполняющих разные функции.

Даже выброшенные на берег и погибшие организмы остаются опасными. Их щупальца еще долго сохраняют способность жалить. На видеозаписях с пляжей Сан-Себастьяна видно, что оказавшиеся на берегу кораблики продолжают двигаться. Это связано с тем, что в небольших лужах морской воды некоторые части организма еще остаются живыми.

Эксперт объясняет нынешнее нашествие сочетанием нескольких факторов. Для размножения и распространения португальским корабликам необходима температура воды около 24 градусов, благоприятное направление ветра и богатая кормовая база.

Кроме того, изменение климата способствует расширению ареала этих организмов. Из-за потепления океанов они появляются все севернее. Свою роль играет и чрезмерный вылов рыбы: естественных врагов становится меньше, а пищи для медуз и медузоподобных организмов — больше.

По словам Сондервана, в будущем португальские кораблики могут приблизиться и к побережью Нидерландов. Уже сейчас в стране все чаще фиксируют появление необычных видов медуз, в том числе крупных цветных медуз, достигающих полуметра в диаметре.

Летом увеличение количества медуз у европейских берегов считается обычным явлением.

Эксперт предупреждает, что при сохранении нынешних температур воды и погодных условий ситуация на побережье Испании и Франции может ухудшиться. По его словам, массовое появление португальских корабликов вполне способно перерасти в настоящее нашествие, а отдыхающим следует держаться подальше даже от выброшенных на берег организмов, поскольку они остаются опасными еще долгое время после гибели.