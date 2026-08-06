После обнаружения в аэропорту Лейпциг/Галле беспилотника со взрывчаткой немецкие следователи продолжают поиски второго неизвестного летательного объекта. Власти не исключают, что речь может идти о гибридной атаке с участием иностранного государства.

По данным полиции, дрон с взрывным устройством был обнаружен в ночь на среду на южной взлетно-посадочной полосе аэропорта Лейпциг/Галле. По информации источников в силовых структурах, беспилотник находился рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124 «Руслан». Взрывное устройство было обезврежено специалистами Федеральной полиции, передает Spiegel.

Следователи также выясняют обстоятельства второго инцидента. По предварительным данным, после закрытия полосы грузовой самолет был вынужден уйти на второй круг, во время которого столкнулся с неизвестным летающим объектом. После посадки в Ганновере у самолета обнаружили незначительные повреждения.

Министр внутренних дел федеральной земли Саксония Армин Шустер сообщил, что сейчас ведутся поиски фрагментов возможного второго беспилотника. Пока не установлено, связаны ли оба происшествия между собой.

Федеральный министр внутренних дел Александер Добриндт назвал случившееся «угрозой нового уровня» и «сценарием гибридной атаки», не исключив причастности иностранных государств.

После инцидента партия «Зеленые» потребовала срочно созвать Совет национальной безопасности Германии. Сопредседатель парламентской фракции Катарина Дрёге заявила, что необходимо как можно скорее оценить ситуацию и определить дальнейшие меры реагирования.

По ее словам, если за произошедшим действительно стоит государственный субъект, это можно расценивать как акт государственного терроризма, требующий жесткой реакции со стороны Германии. Она также считает целесообразным обсудить инцидент на уровне НАТО.

Расследование продолжается. Немецкие правоохранительные органы устанавливают происхождение обнаруженного дрона, ищут второй возможный беспилотник и проверяют версию о целенаправленной диверсионной атаке на один из ключевых логистических аэропортов страны.