Военная разведка Литвы располагает информацией, что Россия рассматривает возможность атак на объекты критической инфраструктуры в странах Балтии. По данным Вильнюса, для этого могут быть использованы беспилотники украинского производства, чтобы скрыть истинного организатора нападения.

Военная разведка Литвы предупредила о возможной подготовке Россией атак на жизненно важную инфраструктуру стран Балтии. Об этом сообщил портал 15min, а информацию подтвердил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

По словам министра, российская сторона рассматривает возможность так называемых нетрадиционных кинетических атак в Балтийском регионе. Предполагается, что для этого могут использоваться беспилотники украинского производства.

Детали возможных операций, в том числе предполагаемые цели и сроки, литовские власти не раскрывают. Вместе с тем, по их оценке, Россия может применять захваченные украинские дроны, чтобы затруднить установление истинного источника атаки и впоследствии отрицать свою причастность.

Это важно, поскольку подобный сценарий способен осложнить оперативное выяснение обстоятельств инцидента и повысить риск информационных провокаций.

В последние годы беспилотники уже неоднократно залетали в воздушное пространство стран НАТО. Сначала власти объясняли такие случаи тем, что украинские аппараты могли сбиться с курса после воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Однако сейчас, как отмечается, среди официальных лиц усиливается мнение, что часть подобных инцидентов могла быть организована преднамеренно.

По информации литовской стороны, потенциальными целями могут стать Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия.

О возможных провокациях ранее публично предупреждали и лидеры стран восточного фланга НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что под угрозой могут оказаться объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.

На этом фоне в Литве уже усилены меры безопасности. С середины июня военные помогают охранять терминал сжиженного природного газа в Клайпеде, энергосоединение LitPol Link, трансформаторную подстанцию в Алитусском районе и Круонисскую гидроаккумулирующую электростанцию. Режим усиленной охраны продлен как минимум до 19 августа.

Литовские власти связывают риск подобных провокаций с попытками Москвы усилить давление на фоне войны в Украине. Кремль, в свою очередь, отвергает обвинения в подготовке атак. Ранее российская сторона также заявляла, что страны Балтии якобы предоставляют Украине свое воздушное пространство для ударов по России, однако Вильнюс эти утверждения неоднократно отрицал.