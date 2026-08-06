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Россия нанесла удары по трем областям Украины: пострадали 20 человек 0 24

В мире
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Россия нанесла удары по трем областям Украины

В ночь на четверг российские войска атаковали Сумскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины. По данным местных властей, в результате ударов пострадали не менее 20 человек, повреждены жилые дома, торговые объекты и пассажирский автобус.

В Запорожье российский беспилотник атаковал жилую застройку. По информации главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, ранения получили два человека — 52-летний мужчина и 51-летняя женщина.

В Сумах, по словам главы городской военной администрации Сергея Кривошеенко, российские войска в течение восьми минут сбросили восемь управляемых авиационных бомб на северную и центральную части города.

В результате атаки пострадали 12 человек. Одну из авиабомб удалось обезвредить силам противовоздушной обороны. Повреждены торговый центр, пять магазинов, остекление десяти многоквартирных домов, три частных дома и пять автомобилей.

Еще один удар пришелся по поселку Камышаны Херсонской области. Российский беспилотник атаковал автобус, в результате чего ранения получили шесть человек.

По данным Херсонской областной прокуратуры, по факту удара начато досудебное расследование по статье о военном преступлении.

Украинские власти продолжают уточнять последствия ночной атаки. На местах работают экстренные службы, а информация о числе пострадавших и масштабах разрушений может быть дополнена.

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#Украина #беспилотники #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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