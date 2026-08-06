Переговоры между США и Украиной о возможном производстве ракет-перехватчиков Patriot продолжаются, несмотря на недавние заявления президента Дональда Трампа, поставившего под сомнение выдачу соответствующей лицензии.

Вашингтон продолжает консультации с Киевом по вопросу возможного производства ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров, сообщает Reuters.

По информации собеседников агентства, стороны рассматривают сразу несколько моделей сотрудничества. Один из вариантов предусматривает производство отдельных компонентов ракет на территории Украины с последующей окончательной сборкой в одной из европейских стран. Другой — подключение Украины к уже действующим американским и европейским программам производства ракет для комплексов Patriot.

Источники подчеркивают, что переговоры не прекращались.

«Не было ни одного распоряжения прекратить переговоры», — сообщил один из собеседников Reuters, отметив, что продолжаются консультации с американскими оборонными компаниями, военными и другими заинтересованными сторонами.

По словам американского чиновника, наиболее реалистичным сценарием сейчас считается выпуск отдельных компонентов в Украине и окончательная сборка ракет в Германии.

Именно Германия уже производит ракеты Patriot предыдущих модификаций, а в дальнейшем, как ожидается, там же смогут выпускаться и современные ракеты PAC-3.

Тема приобрела особую актуальность после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, даст ли Вашингтон Украине лицензию на производство этих ракет.

При этом ранее, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре в первой половине июля, Трамп говорил о намерении предоставить Украине такое право.

Системы Patriot остаются одним из ключевых элементов украинской противовоздушной обороны. На фоне участившихся российских ударов баллистическими ракетами Украина неоднократно заявляла о критической нехватке как самих комплексов, так и ракет-перехватчиков к ним.

Переговоры продолжаются, однако окончательного решения о возможной организации производства пока не принято.