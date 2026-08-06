В какой сфере практикантам платят больше всего?

В Германии компании платят ученикам во время профессионального обучения - например, на автомеханика, медицинского ассистента или электротехника.

Основной принцип такого обучения - тесная связь теории с практикой. В какой сфере платят лучше всего?

Обучающиеся по медицинским специальностям в госсекторе получают самые высокие выплаты. В первый год обучения - в среднем от 1440 до 1490 евро в месяц до вычета налогов;

Ученики в страховых компаниях зарабатывают около 1455 евро в месяц;

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn предлагает стандартную сумму в 1325 евро по всей стране;

Кондитерские предприятия на востоке Германии выплачивают ученикам ежемесячно 1277 евро.

Прежде всего речь идет о компаниях, связанных так называемым тарифным соглашением (Tarifvertrag) - это договор между профсоюзами и работодателями, регулирующий условия труда в конкретной отрасли или на отдельном предприятии. В компаниях без тарифного соглашения часто платят гораздо меньше, - сообщает Deutsche Welle.