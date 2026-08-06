Евробанкноты
В какой сфере практикантам платят больше всего?
В Германии компании платят ученикам во время профессионального обучения - например, на автомеханика, медицинского ассистента или электротехника.
Основной принцип такого обучения - тесная связь теории с практикой. В какой сфере платят лучше всего?
Обучающиеся по медицинским специальностям в госсекторе получают самые высокие выплаты. В первый год обучения - в среднем от 1440 до 1490 евро в месяц до вычета налогов;
Ученики в страховых компаниях зарабатывают около 1455 евро в месяц;
Железнодорожный концерн Deutsche Bahn предлагает стандартную сумму в 1325 евро по всей стране;
Кондитерские предприятия на востоке Германии выплачивают ученикам ежемесячно 1277 евро.
Прежде всего речь идет о компаниях, связанных так называемым тарифным соглашением (Tarifvertrag) - это договор между профсоюзами и работодателями, регулирующий условия труда в конкретной отрасли или на отдельном предприятии. В компаниях без тарифного соглашения часто платят гораздо меньше, - сообщает Deutsche Welle.
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