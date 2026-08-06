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В Германии рассказали, какой груз был на борту транспортного украинского самолета, рядом с которым нашли бомбу 0 7409

В мире
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украинский транспортный самолет Ан-124

Украинский транспортный самолет Ан-124, рядом с которым в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой, перевозил боеприпасы. На этом фоне немецкие власти рассматривают инцидент как возможную гибридную атаку и не исключают причастности иностранного государства.

По данным Süddeutsche Zeitung, WDR и NDR, со ссылкой на полицейский отчет, украинский грузовой самолет Antonov Ан-124 доставил военные боеприпасы из Франции. О каком именно вооружении идет речь, не уточняется. Из Лейпцига груз должен был быть отправлен дальше. Аэропорт Лейпциг/Галле является одним из ключевых логистических узлов для поставок вооружений Украине.

Как сообщалось ранее, в ночь на среду рядом с самолетом был обнаружен беспилотник с самодельным взрывным устройством. Его обезвредили с помощью робота-сапера. Позже грузовой самолет DHL при уходе на второй круг столкнулся с неизвестным объектом, предположительно еще одним дроном.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал произошедшее «новым уровнем угрозы» и заявил, что обнаруженный беспилотник не был делом рук любителей. По его словам, прикрепленная к нему взрывчатка могла быть использована для совершения теракта.

Впрочем, часть экспертов не согласна с тем, что речь идет о принципиально новой угрозе. Профессор Технического университета Эйндховена Ламбер Рояккерс отметил, что дешевые гражданские дроны уже давно могут использоваться для доставки взрывчатки.

Военный эксперт Гаагского центра стратегических исследований Патрик Болдер считает, что беспилотник, скорее всего, был запущен неподалеку от аэропорта, поскольку такие аппараты не способны преодолевать большие расстояния. По его мнению, оператор мог находиться совсем рядом или даже на территории воздушной гавани.

Специалисты отмечают, что полностью защититься от подобных угроз невозможно, однако значительно снизить риск помогают современные системы обнаружения беспилотников, технологии геозонирования (geofencing), а также средства радиоэлектронной борьбы, подавляющие сигналы управления.

Немецкие власти не исключают, что за инцидентом может стоять иностранное государство. Добриндт допустил причастность «внешней силы», а эксперты считают, что даже если дрон запускал не гражданин России, исполнителя могли использовать для проведения диверсии и создания атмосферы страха.

Расследование продолжается. Прокуратура Германии пока не раскрывает подробностей, подчеркивая лишь, что все следственные действия ведутся в приоритетном порядке.

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#терроризм #вооружение #Украина #транспорт #безопасность #технологии #дроны #Германия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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