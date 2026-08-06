В четверг на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе состоялись похороны скончавшейся на прошлой неделе первой премьер-министра независимой Литвы, сигнатария Акта 11 марта Казимиры Дануте Прунскене.

„По воле Саюдиса Литвы и Верховного Совета Казимире Прунскене выпало сформировать первый кабинет министров восстановленного государства. (...) Руководимый ею кабинет министров был кабинетом согласия. В условиях неопределенности и постоянной военной угрозы со стороны Советского Союза она заложила основы Литовского государства“, – заявил в четверг на Антакальнисском кладбище премьер-министр Миндаугас Синкявичюс.

„Умение договариваться ради общей цели и волевыми усилиями ее добиваться – один из важнейших уроков лидерства Прунскене. Спасибо, уважаемый премьер, за этот урок, за заложенные основы Литовского государства. На них мы опираемся сегодня, на них будут опираться и будущие правительства“, – сказал он.

В свою очередь, председатель Сейма Юозас Олякас подчеркнул, что Прунскене была одним из самых ярких лидеров начала независимости.

„Ей было доверено руководить временным, переходным правительством, а вскоре и первым правительством восстановившей независимость Литвы. Эти обязанности она выполняла твердо, ответственно, демократично сплачивая и ведя молодое государство вперед“, – отметил он.

Сигнатарий Акта 11 марта, председатель Клуба сигнатариев Бируте Валёните во время церемонии похорон акцентировала, что покойная приоткрыла Литве дверь в мир и способствовала созданию более состоятельной и справедливой Литвы.

Общественность могла проститься с Прунскене в среду и четверг в столичном костеле Св. Иоаннов, там же по Прунскене была отслужена заупокойная месса.

В день похорон в костеле было много не только близких покойной, но и политических соратников. Члены руководимого ею правительства отдали дань уважения, стоя в почетном карауле у урны.

В четверг у урны Прунскене полдня дежурили и офицеры, один из них упал в обморок, понадобилась скорая помощь.

Чуть позже, перед тем как вынести прах покойной из костела, над ним сотворил молитву ксендз Ричардас Довейка. Похоронная процессия из костела Св. Иоаннов после полудня двинулась в сторону Антакальнисского кладбища - там политик упокоилась на мемориальном участке, где хоронят сигнатариев (Акта о независимости Литвы - ред.)

На кладбище прозвучали прощальные речи, была объявлена минута молчания, близким покойной был передан государственный флаг. Церемонию завершили оружейные залпы и исполнение гимна Литвы.

В похоронах не участвовал президент Гитанас Науседа, на этой неделе он работает удаленно с острова Мадейра в Португалии.

Прунскене скончалась на прошлой неделе на 84-м году жизни. Она была первым главой правительства Литвы после восстановления независимости, активно участвовавала в политике страны несколько десятилетий.

В 2012 году политик перенесла инсульт. После него у Прунскене нарушилась речь, и она больше не возвращалась в активную политику из-за состояния здоровья.