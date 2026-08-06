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В результате атак БПЛА поврежден склад Wildberries в Тверской области 0 243

В мире
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Wildberries

Объект Wildberries в Тверской области получил повреждения при ночной атаке украинских беспилотников на регион.

Об этом в соцсетях сообщил глава региона Виталий Королев.

Логистический комплекс Wildberries в Тверской области получил повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королев.

По его словам, после падения обломков одного из дронов был незначительно поврежден фасад складского комплекса.

Кроме того, обломки беспилотников повредили несколько хозяйственных построек на территории одного из садоводческих товариществ в Калининском округе. По данным властей, местные жители не пострадали.

Российские СМИ отмечают, что предыдущие атаки на складскую инфраструктуру компании могли обойтись Wildberries в сумму от 100 до 200 млрд рублей. По их данным, компания также потеряла около 20% своих складских площадей.

Региональные власти продолжают оценивать последствия ночной атаки. Информация о размере ущерба логистическому комплексу Wildberries уточняется.

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#логистика #ущерб
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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