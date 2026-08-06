Аномальная засуха и обмеление рек уже привели к остановке нескольких атомных реакторов во Франции, Венгрии и Румынии. Эксперты предупреждают, что изменение климата может все чаще ставить под угрозу работу европейской атомной энергетики.

Летняя засуха в Европе и резкое снижение уровня воды в реках начали сказываться на работе атомных электростанций. Во Франции, Венгрии и Румынии часть реакторов уже пришлось остановить или снизить их мощность из-за нехватки воды, необходимой для охлаждения.

4 августа во Франции были остановлены три реактора: два энергоблока АЭС Шооз в Арденнах и один реактор станции Каттеном в департаменте Мозель. Государственная энергетическая компания EDF объяснила это критическим снижением уровня воды в реках Маас и Мозель.

На АЭС Шооз реакторы остановили в соответствии с франко-бельгийским соглашением 1998 года, которое требует прекращать их работу при падении уровня воды ниже установленного порога. На других объектах ограничения связаны с экологическими нормами, защищающими речную флору и фауну от перегрева воды.

Во Франции работают 57 атомных реакторов, обеспечивающих почти 70% производства электроэнергии. Несмотря на временные остановки, страна сохраняет профицит энергии и продолжает экспортировать электричество.

Гораздо сложнее ситуация складывается в Восточной Европе.

В Венгрии атомная электростанция «Пакш», использующая воду Дуная для охлаждения, едва не прекратила работу полностью — впервые за 44 года эксплуатации. Инженерам удалось сохранить в работе хотя бы одну турбину, а власти готовятся компенсировать возможный дефицит за счет сокращения промышленного потребления и импорта электроэнергии.

В Румынии для обеспечения работы Чернаводской АЭС военно-морские силы провели контролируемые взрывы в Баланском канале, чтобы направить дополнительный поток воды к станции. Несмотря на это, один из реакторов пришлось остановить.

Из-за обмеления Дуная пострадала и Сербия: производительность одной из плотин сократилась в пять раз, а гидроэлектростанции страны потеряли до 20% мощности.

Эксперты считают, что подобные ситуации будут происходить все чаще. По прогнозам французской исследовательской программы Explore2, к 2050 году средний сток рек во Франции сократится примерно на 15%, что создаст дополнительные проблемы для охлаждения реакторов.

При этом сторонники атомной энергетики отмечают, что существуют способы адаптации, например использование очищенных сточных вод для охлаждения реакторов, однако такие проекты пока единичны.

В то же время энергетический баланс Европы постепенно меняется: доля атомной генерации остается стабильной на уровне около 23%, тогда как возобновляемые источники энергии уже обеспечивают почти половину производства электроэнергии.

Эксперты предупреждают, что из-за изменения климата проблемы с охлаждением атомных электростанций будут возникать все чаще. Это может ускорить модернизацию существующих АЭС и дальнейшее развитие возобновляемой энергетики.