Рекордная жара и засуха в Европе резко понизили уровень воды в Дунае, обнажив десятки затонувших кораблей времен Второй мировой войны. Среди находок — немецкие военные суда, ушедшие на дно в 1944 году, а также кости и бивни шерстистых мамонтов, пролежавшие в речном русле тысячи лет.

Рекордная засуха и аномальная жара в Европе привели к резкому обмелению Дуная. В результате из-под воды показались десятки затонувших кораблей времен Второй мировой войны, в том числе немецкие военные суда, а также останки шерстистых мамонтов, пролежавшие на дне реки тысячи лет, передает New York Post.

По данным CBS, уровень воды в Дунае опустился до рекордно низких отметок, открыв необычные исторические находки. Среди них — по меньшей мере 20 немецких военных кораблей, часть которых до сих пор сохраняет вооружение, принадлежавшее Черноморской флотилии нацистской Германии.

Особое внимание привлекает один из кораблей неподалеку от сербского порта Прахово. Его проржавевший корпус и сломанная мачта, на которой когда-то развевался нацистский флаг, стали местной достопримечательностью и привлекают множество любопытных.

Эти суда были затоплены самими немецкими войсками в сентябре 1944 года в ущелье Дуная, когда они отступали под натиском Красной армии. По разным оценкам, тогда было затоплено до 200 кораблей.

После войны власти социалистической Югославии подняли часть судов, однако большинство так и осталось на дне. Причиной стали находившиеся на борту взрывчатые вещества и боеприпасы, которые делают работы опасными даже спустя десятилетия.

Из-за резкого падения уровня воды власти теперь вынуждены принимать меры для обеспечения судоходства на участке Дуная, разделяющем Сербию и Румынию.

«Как видите, крупные суда здесь уже не могут пройти», — рассказал местный житель Криста Брандич.

Необычные находки появились не только в Сербии. В Болгарии, недалеко от города Русе, на обнажившемся речном дне обнаружили челюсть и фрагменты бивня шерстистого мамонта.

По словам директора Регионального исторического музея Николая Ненова, найденные останки «с большой вероятностью» принадлежат мамонту, жившему в ледниковый период.

Дунай — вторая по длине река Европы, протекающая через десять стран. В столице Венгрии Будапеште уровень воды в начале недели опустился всего до 10 сантиметров, тогда как предыдущий рекордный минимум, зафиксированный в 2018 году, составлял 33 сантиметра.

Специалисты отмечают, что экстремальное обмеление уже серьезно осложняет судоходство и, вероятно, приведет к новым археологическим открытиям. Однако ученые напоминают, что подобные находки стали следствием аномальной жары и засухи, которые все сильнее влияют на крупнейшие реки Европы.