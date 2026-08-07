Военный и дипломатический перелом в войне в пользу Украины, который казался очевидным в начале лета, сейчас уступает место растущему разочарованию. Об этом говорится в материале авторитетного американского журнала The Atlantic.

Как отмечают авторы публикации, в начале лета Украина впервые за долгое время перехватила инициативу в войне. Киев демонстрировал западным партнерам успехи на фронте, развитие беспилотных технологий и удары по российской инфраструктуре. На этом фоне изменилась и тональность Трампа в отношении Зеленского. После переговоров в Турции в начале июля американский президент положительно отзывался о встрече с украинским лидером.

"В той комнате было много любви, много единства", – цитирует Трампа издание, характеризуя атмосферу после переговоров.

В то же время важную роль в улучшении отношений между Киевом и Вашингтоном сыграла посол Украины в США Ольга Стефанишина. Она старалась представлять Украину не только как государство, просящее о военной помощи, но и как партнера, способного предложить Соединенным Штатам собственные технологические и военные решения.

Особенно убедительным аргументом стали украинские беспилотные технологии. Авторы, в частности, рассказывают об украинских дронах-перехватчиках, которые заинтересовали даже Пентагон.

"Теперь все в Вашингтоне думают, что Украина победит", – приводят авторы слова одного из республиканских стратегов. По его словам, американцы видели украинские дроны и сами хотели получить доступ к таким технологиям.

Однако позитивная динамика быстро изменилась. Во время последней встречи с Зеленским Трамп не согласился на передачу Украине дополнительных систем Patriot, необходимых для защиты от российских баллистических ракет. Также американский президент отступил от прежнего обещания разрешить Украине самостоятельно производить эти системы.

Параллельно в Киеве обострились проблемы, связанные с коррупцией. В отставку отправили министра обороны Михаила Федорова, в котором украинцы видели борца с коррупцией в оборонной сфере. Уже упомянутая посол Украины в США Ольга Стефанишина вернулась в Киев на фоне обвинений в незаконном обогащении.

Еще одной проблемой остается Starlink. Зеленский просил Трампа обратиться к Илону Маску, чтобы тот открыл доступ к Starlink для нанесения украинских ударов по российским ракетным батареям в приграничной зоне РФ. Однако положительного решения Киев пока не получил.

В результате, пишет The Atlantic, за несколько дней Украина утратила значительную часть дипломатического и военного импульса, который накапливался в течение месяцев. Трамп фактически притормозил с предыдущими обещаниями по поводу Patriot, переговоры с Маском не дали результата, увольнение Федорова вызвало протесты в Киеве, а Украина осталась без посла в Вашингтоне.

Тем временем Россия усилила ракетные удары по Киеву, воспользовавшись недостатком украинской ПВО. В начале августа столицу и пригороды за одну ночь атаковали как минимум два десятка баллистических ракет. Украинские силы не смогли сбить ни одну из них. Погибли 17 мирных жителей, ещё как минимум 44 человека получили ранения.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писало информационное агентство УНИАН, аналогичную оценку текущей ситуации в войне накануне дал немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке. После поездки в Украину он отметил, что сдержанный оптимизм среди украинских военных в значительной степени исчез, ведь удары по российской логистике не дали ожидаемого стратегического эффекта.

Несмотря на рекордные потери, российская армия продолжает наступление, активно используя дроны-камикадзе, авиабомбы и баллистические ракеты для систематического уничтожения украинских тыловых узлов.

По словам Рёпке, Украина активно модернизирует армию, развивая роботизированные системы и беспилотные технологии, но стратегического перелома на фронте пока не произошло, резюмирует УНИАН.