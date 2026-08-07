В Эстонии спасателям пришлось применить спецтехнику, чтобы согнать с дерева двух медвежат, мешавших местным жителям.

В четверг в 14:46 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Выыбу (муниципалитет Пайде) во дворе одного из домов на березе сидят два медвежонка.

В 15:02 один из них слез с дерева и стал бегать по двору, но к 15:15 оба зверя вновь оказались на дереве, рассказал пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра.

Спасатели применили воду, чтобы заставить медвежат спуститься. В 15:52 оба детеныша уже были на земле. Они ушли в ближайший лесок и там снова забрались на дерево, однако, как только спасатели покинули двор, медвежата вернулись к забору.

В 16:12 спасателям удалось отогнать животных обратно в лес. На протяжении всего инцидента они активно консультировались со специалистами Департамента окружающей среды.