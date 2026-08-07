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Илон Маск отказался предоставить Украине Starlink для ударов вглубь 0 1403

В мире
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Илон Маск

ИИ

Киев вместо американских перехватчиков Patriot, запасы которых сократились из-за войны в Иране, хотел использовать спутники Starlink, чтобы бить по российским ракетным установкам в глубине РФ, однако владелец компании Space X Илон Маск отказывается представить ВСУ такую возможность. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The Atlantic.

По данным собеседников издания, с просьбами позволить Украине подключаться к спутникам Starlink над международно-признанной территорией РФ к Маску продолжает обращаться экс-министр обороны Михаил Федоров, который в начале года договорился с миллиардером о блокировке системы для российских войск. Отмечается, что он делает это «закулисными способами». Несмотря на попытки, как отмечают близкие к Федорову источники, «на данный момент положительного решения нет». Маск настаивает на необходимости заключения мирного соглашения и заявляет о риске эскалации войны в случае разрешения на удары вглубь России, заявили собеседники.

На данный момент украинские войска могут атаковать российские объекты с использованием системы Starlink только в пределах официально признанной территории Украины, включая Крым и оккупированные территории.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме 28 июля просил президента Дональда Трампа разрешить ВСУ использовать Starlink для наведения украинских беспилотников при ударах по целям в глубине России.

Сооснователь украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман заявлял, что оснащение дронов модулями Starlink позволит точнее поражать мобильные цели в РФ. «Вместо того чтобы сбивать стрелы, мы будем поражать лучников», — говорил он. Сейчас, по словам Штилермана, спутниковая связь от Space X используется для создания зоны поражения вдоль линии фронта, но благодаря применению системы в России можно было бы «расширить зону поражения до 500 км» и даже потенциально до Сибири.

Две недели назад Маск в интервью The Economist заявлял, что Россия не станет выводить войска из Украины, а войну удастся остановить только после уступок Москве. В 2022 году из-за опасений ядерной эскалации он также отказывался предоставить Киеву возможность применить Starlink для удара по российским кораблям в Крыму, пишет The Moscow Times.

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#Украина #Илон Маск #starlink #дроны #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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