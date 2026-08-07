Разбираемся, существует реальная связь между движением небесных тел и нашим самочувствием или все дело в обычной психосоматике и вере в приметы.

Если вы пропустили последние новости астрономии, то информируем: 12 августа 2026 года состоится полное солнечное затмение, которое станет первым в континентальной Европе за последние 27 лет.

В этот день Луна полностью закроет Солнце, погрузив в темноту узкую полосу суши шириной около 300 км. Полную фазу можно будет наблюдать в Гренландии, Исландии (включая Рейкьявик) и на севере и востоке Испании (Бильбао, Валенсия, Майорка).

На остальной территории Европы, а значит и в Латви, в Северной Америке затмение будет частным (частичным): Луна закроет лишь край солнечного диска.

В честь такого события мы решили разобраться, влияет ли солнечное затмение каким-либо образом на людей и можно ли себя обезопасить шапочкой из фольги.

Психология: «awe-эффект» и коллективное сплочение

Главный научно доказанный эффект затмения — это возникновение глубокого чувства трепета и изумления («awe-эффект»), которое люди испытывают перед лицом масштабных сил природы.

В исследовании, опубликованном в журнале Psychological Science, ученые проанализировали данные более 2,8 миллиона пользователей соцсетей во время полного затмения 2017 года в США.

Ученые выяснили, что люди, находившиеся в зоне полной фазы, снижали фокус на собственном «я»: в их речи значимо реже встречались местоимения «я» и «мне». Также они проявляли альтруизм и эмпатию и чувствовали связь с человечеством. В частности, в тот момент уменьшилось ощущение социальной изоляции, люди стремились собираться группами для совместного переживания события.

Психологи объясняют это тем, что кратковременное исчезновение солнца запускает древний эволюционный механизм. Внезапное падение температуры и изменение света вызывают у людей первобытный контролируемый страх, который быстро трансформируется в восторг. Это заставляет сознание выйти за рамки бытовых проблем и осознать себя частью огромной Вселенной.

Физиология: реальные угрозы и мифы

С медицинской точки зрения мифы о скачках давления, головных болях или внезапной агрессии во время затмений остаются неподтвержденными суевериями.

Систематические обзоры госпитализаций в психиатрические и соматические клиники в дни затмений не фиксируют аномальных всплесков заболеваемости. Нарушения могут возникать только у людей с высокой тревожностью из-за самовнушения или страха перед «знамениями».

Единственная доказанная и серьезная опасность — солярная ретинопатия.

Солнечные лучи, сфокусированные хрусталиком, могут буквально выжечь палочки и колбочки на сетчатке глаза, причем этот процесс абсолютно безболезнен благодаря отсутствию болевых рецепторов внутри глаза. Повреждение может привести к необратимому падению зрения или слепоте. Единственный способ защититься от этого — использовать сертифицированные темные светофильтры с маркировкой ISO 12312-2.