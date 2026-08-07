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Литва выразила протест России из-за ракетного удара по литовскому предприятию 7 5627

В мире
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Novus

Представителю посольства России, вызванному в Министерство иностранных дел Литвы в пятницу, была вручена нота решительного протеста.

«Министерство решительно осуждает это нападение со стороны России, в ходе которого, помимо прочего, был разрушен продовольственный склад предприятия с литовским капиталом Novus, и подчеркивает, что нападения на гражданское население и гражданские объекты во время международных вооруженных конфликтов запрещены Женевскими конвенциями, серьезные нарушения которых считаются военными преступлениями», - говорится в сообщении.

В ноте также отмечается, что мирные жители Украины особенно страдают в прифронтовых районах, где постоянно фиксируются случаи так называемого «сафари дронов» против местного населения. Один из таких инцидентов был зафиксирован в Херсоне, когда беспилотник ранил торговца овощами.

В этом контексте Министерство иностранных дел напоминает, что международное право не предусматривает срока давности для ответственности за военные и другие международные преступления.

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#Литва #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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