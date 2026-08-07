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На Ближнем Востоке три страны создают новый военный блок с 700 боевыми самолетами и тысячами танков 1 4269

В мире
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Создается новый военный блок

ИИ

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан 7 августа подписали в Мекке соглашение о совместной обороне. Согласно совместному заявлению, нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как агрессия против всех участников соглашения.

В церемонии подписания приняли участие наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Как сообщает Reuters, стороны вели переговоры по соглашению около года.

Соглашение направлено на усиление коллективной обороны, сдерживание возможной агрессии и укрепление региональной безопасности. Представитель Турции заявил Reuters, что договор носит оборонительный характер и не направлен против какого-либо конкретного государства. По его словам, документ открыт для присоединения других стран. Механизм оказания военной помощи и конкретный объем обязательств участников пока не раскрыты.

Подписание договора состоялось на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Конфликт с участием США, Израиля и Ирана привел к серьезным ограничениям судоходства через Ормузский пролив, через который ранее проходила значительная часть мировых поставок нефти и газа. Для Саудовской Аравии вопрос безопасности имеет особое значение из-за ракетных и беспилотных атак Ирана по территории королевства.

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан располагают 1,2 млн военнослужащих. На их вооружении находится около 4 тыс. танков, более 700 боевых самолетов. Совокупные расходы трех стран на оборону составляют $125 млрд в год. По численности армия трех стран сопоставима с Индией, а по военным расходам — с крупнейшими военными державами мира.

У трех участников соглашения уже существуют тесные связи в сфере обороны. Саудовская Аравия и Пакистан в сентябре 2025 года заключили двусторонний договор о взаимной обороне. Анкара поставила Исламабаду четыре корвета типа Ada, модернизировала пакистанские подлодки и истребители JF-17. Эр-Рияд закупил турецкие ударные беспилотники Bayraktar Akıncı.

Новый формат объединяет три государства с различными военными возможностями. По оценке Мансура Ахмеда из Австралийского национального университета, Турция и Пакистан могут предоставить партнерству развитые оборонные технологии и производственные возможности, а Саудовская Аравия способна обеспечить инвестиции. Председатель саудовского Gulf Research Center Абдулазиз Сагер считает, что соглашение усилит влияние трех стран на региональную архитектуру безопасности, сообщает The Moscow Times.

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#ближний восток #безопасность #геополитика #оборона #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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