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«Нам самим нужны ракеты»: Трамп высказался о поставках Patriot Украине 1 286

В мире
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Patriot
ФОТО: Unsplash

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сами нуждаются в ракетах для комплексов Patriot. По его словам, приоритетом остается пополнение собственных запасов вооружений.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не может игнорировать собственные потребности в вооружении, комментируя вопрос о возможной передаче Украине дополнительных ракет для систем ПВО Patriot.

Во время брифинга в Белом доме журналист напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости получить ракеты большой дальности и боеприпасы для комплексов Patriot.

В ответ Трамп сказал, что такие ракеты необходимы и самим Соединенным Штатам.

«Нам тоже нужны ракеты», — заявил американский президент.

Он также отметил, что предыдущая администрация Джо Байдена уже предоставила Украине значительный объем военной помощи. По словам Трампа, Байден передал Киеву вооружения и боеприпасы на сумму около 300 млрд долларов.

Трамп подчеркнул, что запасы ракет Patriot и других видов вооружений заметно сократились, поэтому сейчас приоритетом для США является их восполнение.

Эти заявления прозвучали на фоне неопределенности вокруг дальнейшей военной поддержки Украины. После встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре в июле Трамп говорил, что США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot. Однако позднее он несколько раз давал понять, что реализация этой идеи остается под вопросом.

Вопрос о запасах американских вооружений обсуждается уже не первый месяц. Ранее агентство Reuters сообщало, что они могли существенно сократиться после военной операции США против Ирана, начавшейся в конце февраля.

Таким образом, заявления Трампа свидетельствуют о том, что администрация США намерена учитывать состояние собственных арсеналов при принятии решений о дальнейших поставках вооружений союзникам.

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#НАТО #США #вооружение #Украина #дипломатия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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