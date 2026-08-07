Армия Израиля начала внутреннее расследование после сообщений о том, что резервисты, размещавшиеся в роскошном отеле на юге Ливана, увезли с собой имущество гостиницы — от гостиничных принадлежностей до дверей ванных комнат.

Армия обороны Израиля проводит внутреннее расследование в отношении военнослужащих резервного подразделения коммандос, участвовавших в операциях на юге Ливана, передает Entrevue.

По данным следствия, после завершения службы в районе Мадждаль-Зуна военнослужащие покинули роскошный прибрежный отель, который во время боевых действий использовался в качестве временной военной базы, прихватив с собой имущество гостиницы.

Отель был полностью эвакуирован после начала конфликта и использовался израильскими военными как логистический пункт и место размещения личного состава.

По предварительной информации, солдаты забрали гостиничные тапочки, мыло, шампуни и другие предметы, предназначенные для гостей. Однако расследование получило новый поворот после того, как выяснилось, что среди вывезенных вещей оказались и двери от ванных комнат.

По данным армии, двери не были установлены в домах военнослужащих, а находились в контейнере одного из подразделений. Кроме того, некоторые военные оставили часть вещей себе в качестве сувениров.

Несмотря на то что подразделение ранее получило высокую оценку командования за успешные действия во время операций на юге Ливана, в том числе за обнаружение подземной инфраструктуры, использовавшейся для запуска беспилотников, армейское руководство решило провести служебное расследование.

Следователям предстоит установить, каким образом имущество покинуло территорию гостиницы, были ли вывезены другие предметы и должны ли военнослужащие понести дисциплинарную ответственность.