Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не только тапочки: что нашли у израильских военных после возвращения из Ливана 1 819

В мире
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Израильские военные в отеле Ливана

Армия Израиля начала внутреннее расследование после сообщений о том, что резервисты, размещавшиеся в роскошном отеле на юге Ливана, увезли с собой имущество гостиницы — от гостиничных принадлежностей до дверей ванных комнат.

Армия обороны Израиля проводит внутреннее расследование в отношении военнослужащих резервного подразделения коммандос, участвовавших в операциях на юге Ливана, передает Entrevue.

По данным следствия, после завершения службы в районе Мадждаль-Зуна военнослужащие покинули роскошный прибрежный отель, который во время боевых действий использовался в качестве временной военной базы, прихватив с собой имущество гостиницы.

Отель был полностью эвакуирован после начала конфликта и использовался израильскими военными как логистический пункт и место размещения личного состава.

По предварительной информации, солдаты забрали гостиничные тапочки, мыло, шампуни и другие предметы, предназначенные для гостей. Однако расследование получило новый поворот после того, как выяснилось, что среди вывезенных вещей оказались и двери от ванных комнат.

По данным армии, двери не были установлены в домах военнослужащих, а находились в контейнере одного из подразделений. Кроме того, некоторые военные оставили часть вещей себе в качестве сувениров.

Несмотря на то что подразделение ранее получило высокую оценку командования за успешные действия во время операций на юге Ливана, в том числе за обнаружение подземной инфраструктуры, использовавшейся для запуска беспилотников, армейское руководство решило провести служебное расследование.

Следователям предстоит установить, каким образом имущество покинуло территорию гостиницы, были ли вывезены другие предметы и должны ли военнослужащие понести дисциплинарную ответственность.

×
Читайте нас также:
#Израиль #Ливан
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
4
1
0
4
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Patriot
Изображение к статье: Путин и НАТО
Изображение к статье: Army Foundation College
Изображение к статье: Дональд Трамп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Наша Латвия
Изображение к статье: Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году.
Lifenews
Изображение к статье: В ожидании дождя
Наша Латвия
Изображение к статье: Мусульманки в бассейне
В мире
Изображение к статье: Световой меч Люка Скайуокера установил новый рекорд на аукционе
Культура &
1
Изображение к статье: Платформа Kick
ЧП и криминал
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Наша Латвия
Изображение к статье: Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году.
Lifenews
Изображение к статье: В ожидании дождя
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео