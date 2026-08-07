Председатель Сейма Литвы Юозас Олякас заявил, что жители страны не должны паниковать после сообщений о возможных российских провокациях против критической инфраструктуры. По его словам, Литва сегодня находится под самой надежной защитой за всю свою историю.

Председатель Сейма Литвы Юозас Олякас призвал жителей сохранять спокойствие после публикаций о возможных российских атаках на объекты критической инфраструктуры в странах Балтии.

По его словам, у Литвы и ее союзников достаточно возможностей для наблюдения за ситуацией и предотвращения потенциальных угроз.

«Нам не нужно пугаться — у нас и наших союзников достаточно информации и средств наблюдения, чтобы знать, как подготовиться и это предотвратить», — заявил Олякас в эфире программы LRT «Тема дня».

Он подчеркнул, что благодаря увеличению расходов на оборону, сотрудничеству с союзниками по НАТО и усилению национальной безопасности Литва сегодня защищена лучше, чем когда-либо прежде.

По словам спикера парламента, риск различных провокаций полностью исключить невозможно, однако нарушить государственную границу становится все сложнее.

Олякас также отметил роль литовской армии, размещенных в стране подразделений союзников, прибывающей немецкой бригады и американских военнослужащих. По его мнению, их присутствие служит сигналом готовности быстро реагировать на любые возможные угрозы.

Заявление главы Сейма прозвучало после сообщений литовских СМИ о том, что военная разведка располагает информацией о возможной подготовке Россией атак на критическую инфраструктуру Балтийского региона. По данным СМИ, для таких провокаций могут использоваться перехваченные украинские беспилотники, чтобы затруднить установление истинного организатора нападения.

При этом власти подчеркивают, что речь не идет о данных о готовящемся нападении в ближайшее время. Министр обороны Робертас Каунас заявил, что Москва пока не приняла конкретного решения о подобных действиях, а премьер-министр Миндаугас Синкявичюс отметил, что общий уровень угрозы для страны существенно не изменился.

На фоне этих предупреждений Литва продолжает усиливать охрану стратегически важных объектов. С середины июня армия помогает обеспечивать безопасность терминала сжиженного природного газа в Клайпеде, энергетического соединения LitPol Link, трансформаторной подстанции в Алитусском районе и Круонисской гидроаккумулирующей электростанции. По решению министра обороны усиленная охрана продлена как минимум до 19 августа.

Таким образом, власти Литвы подчеркивают, что внимательно следят за возможными рисками, но считают существующих мер безопасности достаточными и не видят оснований для паники.