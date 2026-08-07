Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После предупреждения разведки власти Литвы призвали не бояться возможных провокаций России 2 223

В мире
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: башня Гедиминаса в Вильнюсе
ФОТО: Unsplash

Председатель Сейма Литвы Юозас Олякас заявил, что жители страны не должны паниковать после сообщений о возможных российских провокациях против критической инфраструктуры. По его словам, Литва сегодня находится под самой надежной защитой за всю свою историю.

Председатель Сейма Литвы Юозас Олякас призвал жителей сохранять спокойствие после публикаций о возможных российских атаках на объекты критической инфраструктуры в странах Балтии.

По его словам, у Литвы и ее союзников достаточно возможностей для наблюдения за ситуацией и предотвращения потенциальных угроз.

«Нам не нужно пугаться — у нас и наших союзников достаточно информации и средств наблюдения, чтобы знать, как подготовиться и это предотвратить», — заявил Олякас в эфире программы LRT «Тема дня».

Он подчеркнул, что благодаря увеличению расходов на оборону, сотрудничеству с союзниками по НАТО и усилению национальной безопасности Литва сегодня защищена лучше, чем когда-либо прежде.

По словам спикера парламента, риск различных провокаций полностью исключить невозможно, однако нарушить государственную границу становится все сложнее.

Олякас также отметил роль литовской армии, размещенных в стране подразделений союзников, прибывающей немецкой бригады и американских военнослужащих. По его мнению, их присутствие служит сигналом готовности быстро реагировать на любые возможные угрозы.

Заявление главы Сейма прозвучало после сообщений литовских СМИ о том, что военная разведка располагает информацией о возможной подготовке Россией атак на критическую инфраструктуру Балтийского региона. По данным СМИ, для таких провокаций могут использоваться перехваченные украинские беспилотники, чтобы затруднить установление истинного организатора нападения.

При этом власти подчеркивают, что речь не идет о данных о готовящемся нападении в ближайшее время. Министр обороны Робертас Каунас заявил, что Москва пока не приняла конкретного решения о подобных действиях, а премьер-министр Миндаугас Синкявичюс отметил, что общий уровень угрозы для страны существенно не изменился.

На фоне этих предупреждений Литва продолжает усиливать охрану стратегически важных объектов. С середины июня армия помогает обеспечивать безопасность терминала сжиженного природного газа в Клайпеде, энергетического соединения LitPol Link, трансформаторной подстанции в Алитусском районе и Круонисской гидроаккумулирующей электростанции. По решению министра обороны усиленная охрана продлена как минимум до 19 августа.

Таким образом, власти Литвы подчеркивают, что внимательно следят за возможными рисками, но считают существующих мер безопасности достаточными и не видят оснований для паники.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Литва #безопасность #оборона #угрозы #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Patriot
Изображение к статье: Путин и НАТО
Изображение к статье: Army Foundation College
Изображение к статье: Дональд Трамп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Наша Латвия
Изображение к статье: Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году.
Lifenews
Изображение к статье: В ожидании дождя
Наша Латвия
Изображение к статье: Мусульманки в бассейне
В мире
Изображение к статье: Световой меч Люка Скайуокера установил новый рекорд на аукционе
Культура &
1
Изображение к статье: Платформа Kick
ЧП и криминал
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Наша Латвия
Изображение к статье: Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году.
Lifenews
Изображение к статье: В ожидании дождя
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео