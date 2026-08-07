Американская разведка считает, что в период с осени 2026 года до 2029 года Россия может попытаться проверить готовность НАТО к коллективной обороне, организовав ограниченную атаку на одну из стран альянса. Среди возможных сценариев называются кибератаки, диверсии, действия неидентифицированных вооруженных групп и локальное вторжение.

Президент России Владимир Путин может попытаться проверить решимость НАТО выполнить обязательства по коллективной обороне с помощью ограниченной атаки на одну из стран альянса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на новые оценки американской разведки и источники в администрации США.

По данным издания, еще недавно в Вашингтоне исходили из того, что Кремль не станет провоцировать прямой конфликт с НАТО, пока продолжается война против Украины. Однако в начале 2026 года эта оценка изменилась.

Американские аналитики считают, что на фоне затянувшейся войны, усиливающегося давления на Россию и отсутствия решающего успеха в Украине Москва может решиться на более рискованные действия, рассчитывая проверить единство Североатлантического альянса и готовность США защищать союзников.

В числе возможных сценариев разведка рассматривает масштабные кибератаки, диверсии, действия неидентифицированных вооруженных групп, а также ограниченное вторжение на восточном фланге НАТО. По данным источников газеты, временной период, в течение которого подобные действия считаются наиболее вероятными, охватывает время с осени 2026 года до 2029 года.

При этом вероятность полномасштабного наземного вторжения американские аналитики пока оценивают как низкую. Однако они предупреждают, что по мере развития ситуации риск может увеличиваться.

Особую обеспокоенность у Вашингтона вызывают так называемые гибридные операции — кибератаки, диверсии или другие действия, не подпадающие под очевидное применение статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне. По мнению американских чиновников, именно такую форму давления Москва может использовать, чтобы проверить готовность НАТО к совместному ответу.

В публикации отмечается, что в Вашингтоне и европейских столицах уже рассматривают случаи падения российских ракет и беспилотников на территории Польши и Румынии как возможные элементы подобной стратегии давления.

Новые оценки разведки появились на фоне растущей обеспокоенности состоянием американских военных запасов. По информации The Wall Street Journal, поставки вооружений Украине, а также недавний конфликт США с Ираном существенно сократили арсеналы ряда критически важных систем вооружений.

Речь идет о высокоточных дальнобойных ракетах Precision Strike Missile, тактических ракетах ATACMS, переносных зенитных комплексах Stinger, а также перехватчиках Patriot, SM-3 и THAAD.

Вместе с тем Пентагон и Белый дом отвергают утверждения о том, что сокращение запасов ограничивает боевые возможности США.

Авторы публикации отмечают, что истощение американских арсеналов вызывает обеспокоенность не только в связи с ситуацией в Европе, но и в контексте возможного противостояния с Китаем. Именно сочетание риска российской провокации против НАТО и необходимости одновременно сохранять готовность к другим потенциальным конфликтам делает новые оценки разведки особенно чувствительными для Вашингтона.

Американская разведка пока не считает масштабное нападение России на страны НАТО наиболее вероятным сценарием. Однако, по мнению аналитиков, риск ограниченных гибридных или локальных провокаций в ближайшие годы остается реальным, а их возможная цель — проверить единство альянса и готовность Запада к коллективному ответу.