В результате удара российского беспилотника по рынку в Белопольской общине Сумской области Украины ранения получили десять человек. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, российские военные утром нанесли удар по мирным жителям с помощью беспилотника. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Утром атакам дронов подверглись и другие районы Сумской области. В Глуховском районе ударом беспилотника было разрушено здание почты.

Ночью авиаудары были нанесены и по областному центру — Сумам. В результате разрушены несколько частных домов, еще два человека получили ранения.