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Российский дрон атаковал рынок в Сумской области: пострадали десять человек 0 175

В мире
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Атака дрона

В результате удара российского беспилотника по рынку в Белопольской общине Сумской области Украины ранения получили десять человек. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, российские военные утром нанесли удар по мирным жителям с помощью беспилотника. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Утром атакам дронов подверглись и другие районы Сумской области. В Глуховском районе ударом беспилотника было разрушено здание почты.

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Ночью авиаудары были нанесены и по областному центру — Сумам. В результате разрушены несколько частных домов, еще два человека получили ранения.

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#Украина #дроны #беспилотники #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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