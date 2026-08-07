В крупнейшем военном учебном центре Великобритании для несовершеннолетних новобранцев разгорается скандал. Бывшие курсантки рассказали о сексуальном насилии, домогательствах и унижениях, а данные Министерства обороны свидетельствуют о сотнях подобных жалоб за последние годы.

Британская телерадиокомпания BBC опубликовала расследование о ситуации в Army Foundation College (AFC) в Харрогейте — крупнейшем учебном центре для военнослужащих младше 19 лет. Журналисты поговорили с четырьмя девушками, которые проходили обучение в течение последних пяти лет. На момент описываемых событий всем им было по 17 лет.

В колледж попадают все новобранцы, поступающие на военную службу в возрасте 16 лет. Сейчас здесь проходят подготовку 889 курсантов, из которых около 70 — девушки.

Одна из бывших курсанток рассказала, что несколько часов подвергалась групповому изнасилованию со стороны других новобранцев. Она обратилась в полицию, однако уголовное преследование так и не было начато. По данным полиции, только за период с июня прошлого года по июнь нынешнего года было зарегистрировано 16 заявлений о преступлениях сексуального характера, связанных с колледжем.

Мать другой девушки сообщила BBC, что ее дочь практически ежедневно сталкивалась с сексуальными домогательствами. По ее словам, в комнате курсантки не работал дверной замок, поэтому ночью она придвигала кровать к двери, опасаясь незваных визитов мужчин.

Еще одна бывшая воспитанница рассказала о сексистском поведении инструкторов. По ее словам, преподаватели оценивали девушек по внешности и без стука заходили в спальни, когда курсантки переодевались.

Девушка, пережившая изнасилование, утверждает, что после случившегося один из инструкторов назвал ее «шлюхой, переспавшей со всеми парнями», что, по ее мнению, лишь поощряло атмосферу сексизма и унижения.

Проблема носит системный характер. Согласно данным Министерства обороны Великобритании, с января 2018 года по июнь 2025 года в колледже было зарегистрировано 276 жалоб на сексуальные домогательства и неподобающее поведение. Из них 32 касались сотрудников учебного заведения, а 144 — других несовершеннолетних курсантов.

Представитель британской армии назвал подобные случаи «неприемлемыми и преступными» и подчеркнул, что таким действиям не место в вооруженных силах. Военные призвали всех пострадавших сообщать о подобных инцидентах и напомнили, что в последние годы были введены новые меры поддержки жертв, включая независимое юридическое сопровождение вне системы военного командования.

Расследование BBC вновь поставило вопрос о безопасности несовершеннолетних новобранцев и эффективности механизмов защиты в одном из главных военных учебных заведений Великобритании.