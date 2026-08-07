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Социологи смоделировали выборы президента Украины: Зеленский уступает трем возможным соперникам 7 4502

В мире
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Если бы президентские выборы в Украине проходили сейчас, Владимир Зеленский вышел бы во второй тур с лучшим результатом, однако в решающем голосовании уступил бы нескольким потенциальным кандидатам. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического исследования.

Социологический центр Socis представил результаты опроса, согласно которым действующий президент Украины Владимир Зеленский сохранил бы лидерство в первом туре президентских выборов, однако во втором туре проиграл бы сразу нескольким потенциальным соперникам.

Согласно исследованию, наиболее убедительную победу над Зеленским одержал бы бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, ныне посол в Великобритании Валерий Залужный. Во втором туре он получил бы 66,2% голосов против 33,8% у действующего президента.

По данным опроса, Зеленский также уступил бы бывшему министру обороны Михаилу Федорову — 36,2% против 63,8%, а также руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову — 39,7% против 60,3%.

При этом в гипотетическом втором туре против бывшего президента Петра Порошенко Зеленский, напротив, одержал бы победу, набрав 64,8% голосов против 35,2%.

Важно учитывать, что речь идет исключительно о моделировании возможных выборов. В соответствии с украинским законодательством проведение президентских выборов во время действия военного положения запрещено. Военное положение было введено после полномасштабного вторжения России, поэтому дата следующих выборов пока не определена.

Еще один показатель исследования касается общественных ожиданий. Согласно опросу, 61,7% респондентов считают, что президентские выборы следует провести сразу после отмены военного положения.

Опрос проводился центром Socis в конце июля — начале августа. В исследовании приняли участие 2000 человек.

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#выборы #Украина #Валерий Залужный #политика #опрос
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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