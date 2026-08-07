Президент США Дональд Трамп подписал два новых исполнительных указа, направленных на ограничение автоматического предоставления американского гражданства детям иностранцев, родившимся в стране. Это очередная попытка изменить действующую практику, которая уже сталкивалась с судебными препятствиями.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал два исполнительных указа, касающихся предоставления американского гражданства по праву рождения. Новые документы предусматривают дополнительные ограничения для отдельных категорий иностранцев.

Первый указ предусматривает отказ в автоматическом предоставлении гражданства детям, родители которых не являются гражданами США и при этом связаны с иностранными дипломатическими представительствами, международными организациями или относятся к категории так называемых «враждебных субъектов».

Второй документ направлен против так называемого «родильного туризма». Он призван ограничить возможность приезда иностранных гражданок в США исключительно для рождения ребенка, который благодаря месту рождения автоматически получает американское гражданство.

Вопрос гражданства по рождению остается одним из самых спорных в американской миграционной политике. Согласно 14-й поправке к Конституции США, практически все дети, родившиеся на территории страны, считаются гражданами США независимо от гражданства родителей.

Это уже не первая попытка администрации Трампа изменить действующую систему. В первый день своего второго президентского срока он подписал указ, предусматривающий отказ в автоматическом гражданстве детям родителей, находящихся в США нелегально или по временным визам.

Однако тот указ был заблокирован судами. Они пришли к выводу, что он противоречит Конституции. В июне этого года Верховный суд США поддержал эту позицию, подтвердив действие принципа гражданства по рождению.

Новые исполнительные указы, вероятно, также станут предметом судебных разбирательств, поскольку затрагивают вопросы, связанные с толкованием конституционных норм о гражданстве.