Власти Германии заявили, что украинский транспортный самолет Antonov Ан-124, рядом с которым в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой, не перевозил оружие или боеприпасы. Ранее такую информацию распространили некоторые СМИ.

Министерство внутренних дел Германии опровергло сообщения о том, что рядом с обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле дроном со взрывным устройством находился украинский грузовой самолет, загруженный боеприпасами для Украины, передает DW.

Как сообщает агентство dpa, на совместном заседании комитетов Бундестага по обороне и внутренним делам было заявлено, что на борту самолета не было ни оружия, ни других боеприпасов.

Председатель комитета по внутренним делам Детлеф Зайф также отверг эти сообщения. В комментарии Reuters он подчеркнул, что, согласно имеющейся у него информации, «самолет не был загружен боеприпасами или оружием».

Руководитель отдела коммуникаций компании Mitteldeutsche Flughafen Марет Монтавон сообщила газете Leipziger Volkszeitung, что Antonov Ан-124 во время происшествия вообще не перевозил никакого груза.

«Самолет Antonov, о котором идет речь, в момент инцидента был пуст и не имел на борту груза. Это подтверждается информацией, полученной нами от компании Antonov Logistics SALIS», — заявила Монтавон.

При этом МВД Германии пока не ответило на официальный запрос журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее источники в силовых структурах сообщали, что во вторник рядом с украинским транспортным самолетом Antonov Ан-124 Condor был обнаружен беспилотник со взрывным устройством. Взрывчатку обезвредили специалисты Федеральной полиции.

Расследование инцидента в аэропорту Лейпцига продолжается. Однако немецкие власти подчеркивают, что информация о перевозке украинским самолетом вооружений не соответствует действительности, несмотря на ранее появившиеся публикации в СМИ.