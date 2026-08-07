В столице Италии впервые ввели специальные часы посещения муниципального бассейна только для женщин. Инициатива, организованная Исламской общиной Рима, вызвала бурную политическую дискуссию: одни называют ее шагом к большей инклюзивности, другие — опасным прецедентом и уступкой религиозным требованиям.

В муниципальном бассейне Tor Tre Teste в Риме впервые прошел двухчасовой сеанс, во время которого посещение было разрешено исключительно женщинам. Инициатором проекта выступила Исламская община Рима.

На первый вечерний сеанс пришли около 40 посетительниц. Среди них были женщины в бикини, буркини, хиджабах и обычной спортивной одежде. Мужчинам в это время вход в бассейн был запрещен.

Именно это решение стало поводом для политических споров. Представители правых партий раскритиковали инициативу, заявив, что подобные меры являются уступкой религиозным требованиям и могут привести к фактическому внедрению норм шариата в общественную жизнь.

Сторонники проекта с такими обвинениями не согласны. Они подчеркивают, что женские часы были организованы после завершения обычного режима работы бассейна, поэтому никто из постоянных посетителей не лишился возможности плавать.

Организаторы также отмечают, что эти сеансы предназначены не только для мусульманок. Посетить бассейн может любая женщина независимо от религии или взглядов.

По словам представителей Исламской общины, идея появилась для тех, кто по религиозным, личным или психологическим причинам не хочет находиться в купальнике рядом с мужчинами. Речь идет также о женщинах, переживших насилие, испытывающих дискомфорт из-за своей внешности или просто желающих провести время без посторонних взглядов.

Во время первого сеанса произошел небольшой инцидент. Итальянский блогер Симоне Карабелла приобрел обычный билет и попытался остаться в бассейне к началу женского времени. После просьбы сотрудников он покинул территорию. Полиция была заранее уведомлена о возможной провокации, однако вмешательство не потребовалось.

Первоначально планировалось проводить два женских сеанса ежедневно — утром и вечером. Однако утренний сеанс с 7:30 до 9:30 отменили из-за недостаточного числа желающих, тогда как вечерний оказался полностью заполнен.

История с римским бассейном вышла далеко за рамки обычной организации досуга. Она вновь поставила перед итальянским обществом вопрос о том, где проходит граница между интеграцией различных культур и созданием отдельных правил для разных групп населения. Пока одни видят в проекте дополнительную возможность для женщин, другие опасаются, что подобная практика может стать началом разделения общественных пространств по половому и религиозному признаку.