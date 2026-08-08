Мировые цены на продукты продолжают расти после нескольких месяцев относительной стабильности. По итогам июля индекс FAO достиг самого высокого уровня с начала 2023 года. Причинами стали проблемы с экспортом зерна, погодные аномалии и увеличение стоимости отдельных видов сырья.

Золотая нива

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщила, что индекс мировых цен на продовольствие в июле вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 131,1 пункта. Это максимальный показатель с начала 2023 года.

Основным драйвером роста стали зерновые культуры. Индекс цен в этой категории увеличился на 3,4%, до 113,8 пункта. Наиболее существенно подорожала пшеница: за месяц ее стоимость выросла на 5,8%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — почти на 10%.

В FAO объясняют такую динамику сразу несколькими причинами. Среди них — перебои с поставками через Черное море, повреждение части экспортной инфраструктуры и продолжительная жара в ряде крупнейших стран-производителей. Дополнительно повлияло подорожание кукурузы, которая за месяц прибавила 3,6%.

Колебания цен на зерновые напрямую отражаются на стоимости широкого круга продуктов питания. Пшеница и кукуруза используются не только для производства муки и круп, но и в качестве основного компонента кормов для сельскохозяйственных животных. Поэтому продолжительное удорожание зерна постепенно увеличивает себестоимость производства мяса, молочной продукции и других продовольственных товаров. Насколько быстро этот эффект проявится в разных странах, будет зависеть от запасов сырья, логистических возможностей и ситуации на внутренних рынках.

И масло, и сахар

Продолжили дорожать и растительные масла. Их ценовой индекс вырос на 2%, достигнув 195,7 пункта — максимального значения с июня 2022 года. Основной вклад внесли пальмовое и соевое масла, спрос на которые остается высоким со стороны производителей биотоплива.

Одновременно заметно выросли мировые цены на сахар. Индекс прибавил 5,6%. Это связано с жаркой и засушливой погодой в Европе, рисками для урожая в странах Азии из-за климатического явления Эль-Ниньо и аномального потепления вод части Тихого океана, а также с увеличением спроса на этанол в Бразилии, где сахарный тростник активно используется при производстве топлива.

При этом часть продовольственных товаров, напротив, дешевела. Индекс цен на мясо снизился на 2,8%, что стало первым месячным сокращением с начала года. Стоимость молочной продукции уменьшилась на 0,7% и оказалась почти на четверть ниже уровня июля прошлого года. Исключением стало мясо овец, мировые цены на которое обновили исторический максимум.

Представители отрасли ожидают, что совсем скоро стоимость оливкового масла резко рванет вверх из-за снижения урожайности и ухудшения качества плодов. Сухой остаток. Сильная жара в Европе разогнала рост цен на оливковое масло Подробнее

Новые риски

Дополнительным фактором неопределенности остается рынок удобрений, необходимых для выращивания сельхозпродукции и кормов для скота. По оценке Всемирного банка, в 2026 году мировой индекс цен на удобрения может вырасти примерно на 31%. Особенно заметным может стать подорожание мочевины — почти на 60%.

Среди причин эксперты называют перебои с поставками через Ормузский пролив и увеличение стоимости сырья. Еще весной цена мочевины превышала $850 (69,8 тыс. руб.) за тонну, что примерно на 80% выше февральских значений. Если тенденция сохранится, рост затрат производителей может вновь отразиться на стоимости продовольствия во многих странах, даже при хорошем урожае.