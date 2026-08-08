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Качели апокалипсиса. Ученые предупредили о новой природной угрозе 2 2595

В мире
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стихийные бедствия

Привычная современному человечеству погода и ее перемены, а также ярко или слабо выраженные времена года могут остаться в прошлом. Уже в самом скором времени нас могут ждать резкие погодные перепады двух типов — после длительной изнуряющей засухи на землю станут лить мощные, затяжные ливни, которые через пару месяцев внезапно вновь сменит сильная жара.

Именно такие природные катаклизмы прогнозируют британские учёные из Университета Восточной Англии, опубликовавшие пугающие результаты своего исследования в научном журнале Earth’s Future.

Земля высыхает, реки мелеют

Исследователи выяснили, что произойдет, например, с обычными реками при повышении средней температуры планеты всего лишь на 2-4 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Все сравнительно просто: несколько недель держится высокая температура, дождей нет, земля высыхает, реки мелеют. Затем приходит циклон и с неба выливается огромное количество воды. Причем сухая почва не способна быстро принять ее. Потоки несутся в реки и озера, чей уровень резко растет. И как результат — наводнения, эрозия почвы и резкое снижение качества воды.

Продолжение сценария пугает еще больше: после месяцев сильных дождей вновь возвращается изнурительная жара. Высокая температура провоцирует испарение влаги, почва быстро сохнет, вода становится дефицитом. А через несколько месяцев вновь придут ливни... И чем сильнее будет нагреваться планета, тем заметнее и резче могут стать такие — от засухи до наводнений — перепады.

Картина получается тревожной: сильные наводнения и длительные засухи не просто станут сильнее, они будут резко, практически мгновенно сменять друг друга. Одни ученые уже назвали такое явление «гидроклиматическим хлыстом», другие — «климатическими качелями».

Когда ждать удар «хлыста»?

Исследователь Центра климатических исследований Университета Восточной Англии И Хэ обращает внимание на еще одну проблему. Современные системы водоснабжения и комплексы защиты от стихийных бедствий зачастую рассчитаны на борьбу с конкретной угрозой: либо с жарой, либо с наводнениями. А в случае с гидроклиматическим хлыстом людям нужно будет сразу запасать воду на предстоящий засушливый период.

Водохранилища каких размеров нужны? Выдержат ли такие естественные и искусственные резервуары мощные паводки? Сколь глубокой должна быть очистка воды, чтоб люди могли использовать ее для своих нужд? Ошибка в любом из этих расчетов может спровоцировать апокалиптический сценарий, в конце которого человечество просто перестанет существовать.

Но пока самое тревожное в исследовании британцев — это скорость, с которой климат меняется на нашей планете прямо сейчас. И если этот процесс не затормозить, то первые удары гидроклиматического хлыста почувствует на себе уже нынешнее поколение землян.

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#глобальное потепление #экология #апокалипсис
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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