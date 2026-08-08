Дональд Трамп называл главным объяснением начала войны против Ирана необходимость лишить его возможности производить ядерное оружие. Однако, по словам чиновников и экспертов, длящийся уже более пяти месяцев конфликт если и замедлил реализацию иранской ядерной программы, то не смог положить ей конец, пишет The New York Times.

О полном уничтожении иранских ядерных объектов Трамп объявил еще в июне 2025 года, когда американские самолеты сбросили на них бункерные бомбы, включившись в 12-дневную войну, которую вел Израиль.

Несмотря на бомбардировки трех основных ядерных объектов в прошлом и нынешнем году, Тегеран, по данным инспекторов МАГАТЭ, по-видимому, сохранил запасы высокообогащенного урана, достаточные для быстрого создания до 10 ядерных бомб, сообщает NYT.

Политика «максимального давления» Трампа «не уничтожила и не может уничтожить потенциал Ирана в области ядерного оружия», считает Дэрил Кимболл, исполнительный директор Ассоциации по контролю за вооружениями. И попытка Трампа остановить «катастрофическую войну» и вернуться к переговорам о новой ядерной программе служит тому подтверждением, пишет Кимболл в недавнем докладе «Ошибочная война Трампа с Ираном стоимостью $100 млрд».

Ядерный потенциал Ирана «в значительной степени по-прежнему сохраняется», говорит Элли Геранмайех, отвечающая за мониторинг иранской программы в Европейском совете по международным отношениям. По данным этого мониторинга, в подземном комплексе около Исфахана две установки по обогащению урана были сильно повреждены в результате бомбардировок; однако сами запасы, по всей видимости, все еще находятся там.

В феврале, перед началом нынешней войны, МАГАТЭ оценивала эти запасы в Исфахане примерно в 440 кг урана, обогащенного на 60%. Этого достаточно, чтобы за несколько недель сделать 9-10 ядерных бомб.

Разведка США в марте решила, что после бомбардировок иранцы могут добраться до этих запасов, хотя и через очень узкий проход, находящийся под американским наблюдением.

По мнению физика Джеймса Актона, эксперта по Ирану из Фонда Карнеги за международный мир, потенциала ядерной программы достаточно, чтобы, иранцы, если им не мешать, «на данном этапе могли бы изготовить бомбу менее чем за год, возможно, даже значительно быстрее», пишет The Moscow Times.