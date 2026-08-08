В ходе подготовки уделяется внимание как навыкам ведения боя, так и "менталитету воина" и дисциплине.

Норвежские солдаты тренируют украинских бойцов в рамках полевой подготовки "Легио", привнося в обучение свой "дух викингов" и культуру воинов. Подготовка сочетает в себе боевой опыт Украины с боевыми практиками НАТО, пишет Business Insider.

Отмечается, что "Легио" поддерживается 11 странами, но в основном проводится личным составом элитного механизированного пехотного батальона норвежской армии "Телемарк". Батальон сделал некоторые аспекты культуры викингов центральной частью своей идентичности.

Майор Джон, офицер по операциям S3, отвечающий за координацию всей операции по подготовке, рассказал журналистам, что "Телемарк" уделяет большое внимание не только развитию навыков, но и формированию "менталитета воина". По его словам, это позволяет солдатам сражаться и "процветать в суровых условиях".

"Мы черпаем этот менталитет воина из нашего наследия викингов, и культура викингов очень важна для нас", - поделился Джон.

В издании отметили, что батальон "Телемарк" участвовал в боевых миссиях на Балканах, в Афганистане и Ираке. Джон добавил, что батальон берет лучшее из менталитета викингов и привносит его в этические и моральные стандарты, которые требуются от солдат.

По словам Джона, в ходе подготовки уделяется внимание как навыкам ведения боя, так и "менталитету воина" и дисциплине, необходимым для выживания в самых суровых условиях.

В издании отметили, что некоторые украинские военные, прибывающие на обучение, уже имеют боевой опыт. Норвежские инструкторы заявили в разговоре с журналистами, что эта подготовка фактически является обменом, в ходе которого боевой опыт Украины формирует то, чему учат партнеры по НАТО.

Учения проводятся в лагере на юго-востоке Польши. По словам Джона, они изначально задумывались как жесткие: они включают дневные и ночные операции, а сценарии разработаны так, чтобы максимально точно воспроизвести условия боевых действий на фронте.

"Вся суть этой программы заключается в том, чтобы помочь украинскому солдату повысить свою боевую эффективность и выживаемость, прежде чем он отправится на передовую", - сказал журналистам Джон, сообщает агентство УНИАН.