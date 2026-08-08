Еще одна родственница главкома ВКС РФ Александра Чайко, предположительно, умерла от трамв, полученных во время взрыва в итальском ресторане в центре Москвы, пишет "Верстка".

Родственница главкома Воздушно-космических сил России (ВКС) Александра Чайко, 30-летняя Юлия Кириллова умерла от последствий взрыва в московском ресторане Balzi Rossi. Об этом в субботу, 8 августа, пишет издание "Верстка" со ссылкой на данные государственных реестров.

Погибшая - жена Даниила Кирилова, племянника генерала Чайко по линии жены. По данным издания, женщина умерла 4 августа, через три дня после взрыва в итальянском ресторане в высотке на Кудринской площади в Москве.

В день инцидента связанные с силовиками Telegram-каналы опубликовали списки пострадавших, среди которых была указана "Юлия В., 30 лет". "Верстка" установила, что в июле Кирилловой исполнилось 30 лет, в "В" - первая буква ее отчества.

Как пишет "Верстка", по состоянию на 8 августа установлены личности шести родственников и знакомых главкома ВКС, которые находились в ресторане во время взрыва. Помимо Кирилловой могли погибнуть зять Чайко Даниил Передрий и генерал-майор ВС РФ Валерий Плохотнюк. Ранения также получили дочь генерала Мария Передрий, его племянница Евдокия Кириллова и сват Александр Передрий.

Главком ВКС Чайко руководил наступлением на Киев

Взрыв в ресторане Balzi Rossi в высотке на Кудринской площади произошел вечером 1 августа. Об инциденте практически нет официальной информации кроме заявления Национального антитеррористического комитета России о взрыве бомбы. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее терактом.

По официально данным, в ресторане проходило празднование в честь 55-летия Александра Чайко. Как минимум пять человек погибли, еще 19 пострадали. Чайко назначили главком ВКС в мае 2026 года.

В начале полномасштабного вторжения в Украину он командовал Восточным военным округом и группировкой войск "Восток", которые начали наступление на Киев со стороны Беларуси, пишет "Немецкая волна".