Известно, что в конце 1800-х годов осетровые были почти полностью истреблены рыбаками.

Озерный осетр Мичигана уже давно известен как "живой динозавр", однако, согласно новому исследованию, проведенному представителями властей и университетов Мичигана и Висконсина, он может оказаться гораздо старше, чем можно подумать. Об этом пишет The Independent.

Учёные, проанализировав популяции в Великих озерах, выяснили, что некоторые из этих колючих самок с усами могут доживать до 427 лет.

"Это почти столько же, сколько живут гренландские акулы. Гренландские акулы - самые долгоживущие позвоночные на Земле - могут доживать до 512 лет, плавая в темных, ледяных глубинах Атлантического океана", - напомнили в материале.

По данным Службы рыбного хозяйства и дикой природы США, озерный осетр является одной из крупнейших пресноводных рыб в Северной Америке, достигая веса 90-130 кг.

В то же время некоторые осетры могут вырастать крупнее других в средах, где больше добычи, например, мелкой рыбы и моллюсков, которых они засасывают со дна озер с помощью своего большого выдвижного рта.

Благодаря этим измерениям ученые смогли оценить, на какой глубине обитали рыбы и какова была скорость их роста.

"Проще говоря, мы использовали эти данные для оценки продолжительности жизни озерного осетра, задавая вопрос: "Если озерный осетр растет на X сантиметров в год, то сколько лет нужно, чтобы он достиг определенного размера?"", - отметили в пресс-релизе представители кафедры.

В свою очередь руководитель исследовательской станции Маркетт при Департаменте природных ресурсов штата Мичиган Эдвард Бейкер сообщил телеканалу News Channel 3:

"Мы пришли к выводу, что осетры живут гораздо дольше, чем считалось ранее, на основе анализа годовых колец и поперечных срезов лучей плавников".

По его словам, в Великих озерах осталось менее одного процента от исторической популяции озерного осетра, которая когда-то насчитывала более двух миллионов особей.

В департаменте подчеркивают, что понимание того, сколько живут эти рыбы, важно для сохранения их вида и среды обитания.

"Озерный осетр достигает половой зрелости позже, чем другие рыбы, и самки могут начать размножаться только в возрасте 15-25 лет. Это означает, что строгие меры по защите этого вида имеют решающее значение для восстановления его популяции", - подчеркнули в публикации.

Однако в конце 1800-х годов осетровые были почти полностью истреблены рыбаками.

"Это, так сказать, подчеркивает необходимость очень строгих ограничений на разрешенный вылов. Это не та рыба, которую мы просто позволяем кому угодно ловить сколько угодно", - отметил Бейкер.