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Ужас: «забытая» болезнь вернулась! 0 3125

В мире
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пациент больницы

Пациент больницы

Эта болезнь уже была отнесена Всемирной организацией здравоохранения к исчезнувшей. Но...

Во Флориде зафиксировали почти забытую сегодня смертельную библейскую болезнь

Два новых случая лепры, также известной как проказа, были зафиксированы в округе Бревард штата Флорида, сообщает Florida Today со ссылкой на данные местного департамента здравоохранения. Общее число случаев упоминавшейся в Библии древней болезни достигло в штате 19 за год.

На уровне ВОЗ лепра включена в список забытых болезней, которым сегодня подвержены в основном маргинализированные слои населения в беднейших странах, однако Флорида за 2025 год поставила рекорд за историю местных наблюдений.

Конкретные причины роста заболеваемости лепрой во Флориде пока не установлены, но прошлые исследования указывали на возможную передачу инфекции девятипоясным броненосцем. Случаи лепры в последние годы фиксировались также в Луизиане и Техасе, где броненосцы тоже встречаются, - сообщает RTVI US.

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#здравоохранение #медицина #ВОЗ #болезни #исследования
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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