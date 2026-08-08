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В Болгарии дрон взорвался недалеко от крупного газопровода — подозрения пали на Украину 4 2889

В мире
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Так выглядит дроне "Майя".

Так выглядит дроне "Майя".

В Болгарии в субботу, 8 августа, недалеко от границы с Румынией взорвался дрон, сообщает Euronews.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что беспилотник вошёл в болгарское воздушное пространство из Румынии, после чего взорвался в 1 000 метрах от компрессорной станции Трансбалканского газопровода, вблизи бывшего пограничного пункта "Кардам" между двумя странами.

"Шум, который создавал беспилотник, зафиксировала румынская пограничная полиция, а затем громкий взрыв услышал патруль пограничной полиции "Генерал Тошево", – сообщил он на пресс-конференции.

Дрон мог быть украинским

В Министерстве обороны Болгарии провели анализ обломков беспилотника, взорвавшегося недалеко от компрессорной станции Трансбалканского газопровода, и пришли к выводу, что этот БПЛА мог быть украинским.

В частности, в ведомстве отметили, что предварительный анализ обломков свидетельствует о том, что, скорее всего, речь идет о дроне-приманке "Майя". Дроны этого типа широко используются украинскими Вооружёнными силами, добавили в Минобороны Болгарии.

"На данный момент нет оснований полагать, что инцидент был преднамеренным", – подчеркнули в ведомстве.

МИД Болгарии вызвал посла Украины Олесю Илащук в связи с вторжением беспилотника в болгарское воздушное пространство.

Киев: выясняем все обстоятельства

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали инцидент со взрывом дрона. Как отметил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий, Украина находится в тесном контакте с болгарской стороной для выяснения обстоятельств.

"Можем точно сказать, что Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии. Сейчас выясняем все обстоятельства случившегося и все технические факты", – отметил он.

При этом представитель украинского внешнеполитического ведомства заверил, что Украина полностью открыта для взаимодействия с Болгарией с целью выяснения деталей.

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#Украина #безопасность #Болгария #Румыния #газопровод #дроны #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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