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Американские оружейные заводы получили срочный приказ: что требует Пентагон 1 724

В мире
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Оборонная промышленность США

Министерство обороны США потребовало от крупнейших оборонных компаний ускорить производство оружия и боеприпасов на фоне сокращения американских запасов после военной операции против Ирана. Производителям дали три недели, чтобы представить конкретный план увеличения темпов поставок.

Заместитель министра обороны США Стив Файнберг направил предприятиям оборонной промышленности служебную записку, в которой потребовал значительно сократить сроки разработки и производства вооружений. Компании должны в течение 21 дня объяснить, как намерены ускорить поставки и нарастить выпуск наиболее востребованных видов вооружений.

«Многолетние циклы разработки больше неприемлемы. Мы должны радикально ускорить наши программы и уже сейчас увеличить производственные мощности», — говорится в документе.

Как сообщает The Washington Post, причиной столь жестких требований стало заметное сокращение запасов американских ракет и боеприпасов после военных действий против Ирана. По данным издания, ситуация оказалась настолько серьезной, что вызвала разногласия между президентом США Дональдом Трампом и руководством Пентагона по вопросу дальнейшего обеспечения армии ракетным вооружением.

В Вашингтоне рассчитывают как можно быстрее восстановить арсеналы, поэтому намерены отказаться от привычных длительных производственных циклов, характерных для оборонной отрасли.

Эксперты отмечают, что новые требования Пентагона свидетельствуют о стремлении США в кратчайшие сроки восполнить запасы вооружений и повысить готовность оборонной промышленности к возможным новым военным вызовам.

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#боеприпасы #США #оружие #производство #геополитика #пентагон #оборона #армия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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