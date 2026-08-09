Закрытие Ормузского пролива создало неожиданную угрозу для морских экосистем по всему миру. Тысячи судов месяцами остаются без движения, а их корпуса превращаются в особую среду для размножения вредоносных организмов.

Эксперты бьют тревогу

По оценке морских биологов, сложившаяся ситуация практически идеальна для так называемого биообрастания. Когда судно долго стоит неподвижно, его корпус постепенно покрывается биопленкой. Затем на ней закрепляются водоросли, черви и другие морские организмы. Таким образом один корабль становится средством передвижения для миллионов «пассажиров».

Обычно суда проводят в портах всего несколько дней, поэтому этот процесс не представляет опасности. Но сейчас ситуация принципиально иная. В Персидском заливе находятся около 1500 кораблей, еще несколько сотен ожидают возобновления движения в Оманском заливе. Многие из них простаивают уже несколько месяцев.

Страшный сон становится явью

Ученые называют происходящее беспрецедентным с точки зрения потенциального распространения чужеродных видов. Причем проблема усугубляется сезонным фактором: вода в регионе прогрелась, а высокая температура ускоряет рост и размножение многих организмов.

Один из примеров — усоногий рак Amphibalanus improvisus. При температуре около 30 градусов взрослая особь способна выпускать до 36 личинок в сутки. За несколько месяцев на корпусе одного судна может сформироваться огромное количество потенциальных «пассажиров», которые затем отправятся в другие части планеты.

Именно поэтому исследователи говорят о риске биоинвазивного суперраспространения: всего один корабль способен одновременно перенести миллионы организмов из одного региона в другой.

Удар по экономике

Главная опасность заключается в том, что прибывший организм может оказаться в среде, где у него практически нет естественных врагов. Тогда он получает возможность быстро размножаться, вытесняя местные виды: в морях может повториться печальный опыт Австралии, экологическая система которой серьезно пострадала от неконтролируемого размножения завезенных одним из фермеров кроликов.

Последствия могут быть вполне материальными. Инвазивные организмы способны нарушать работу рыболовных хозяйств и аквакультур, конкурировать с местной фауной и даже засорять системы охлаждения электростанций. Некоторые чужеродные виды переносят паразитов и патогены, которые могут представлять дополнительную угрозу для местных экосистем.

Особенно уязвимыми считаются порты, расположенные в регионах с похожими условиями — теплой и соленой водой. Среди потенциально пострадавших ученые называют Джидду, Мумбаи, Коломбо, Сингапур, Александрию, Пирей и Роттердам.

При этом последствия могут почувствовать даже сами владельцы судов. Чем толще слой организмов на корпусе, тем выше сопротивление воды. Судну приходится тратить больше топлива для сохранения скорости. По оценкам специалистов, одна только микробная пленка способна увеличить расход топлива на 2–5%. При серьезном обрастании ракушками и мидиями показатель может достигать 25%.

Стоп-сигнал

Наиболее очевидное решение — очистить суда до их выхода из региона. Но именно здесь возникает главная практическая проблема: кораблей слишком много, а специализированных служб недостаточно.

Дополнительную сложность создает необходимость не просто счистить организмы с корпуса, но и собрать их, чтобы они не попали обратно в море. Кроме того, неправильная очистка может повредить специальное противообрастающее покрытие.

Такие технологии уже существуют. В частности, современные роботизированные системы способны очищать корпус и одновременно собирать биологический материал. Однако для массовой обработки тысяч судов их возможностей пока недостаточно.

Международная морская организация еще в 2023 году рекомендовала уделять особое внимание очистке судов, которые длительное время остаются без движения. Но нынешний масштаб ситуации значительно превосходит обычные случаи простоя. Поэтому ученые предлагают готовиться как минимум к следующему этапу — проверять и при необходимости очищать суда уже после их прибытия в другие порты. Иначе экологическая проблема, возникшая в одном из важнейших морских узлов планеты, может получить глобальное продолжение.

Исследователи подчеркивают: само по себе появление организмов на корпусах еще не означает экологическую катастрофу. Одни виды могут не прижиться, другие не причинят заметного ущерба. Но среди них могут оказаться и агрессивные чужеродные организмы.

Именно поэтому открытие Ормузского пролива станет не только транспортным событием. Вместе с застоявшимися судами в мировое море может выйти целая армия незаметных биологических «агентов» — и заранее определить, где они высадятся и какой ущерб причинят, невозможно. **