Финляндия не намерена передавать Украине ракеты для комплексов Patriot, заявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен. В интервью Ilta-Sanomat он объяснил, что это противоречило бы национальным интересам страны.

Он подчеркнул, что у Финляндии "есть определенные возможности" в области некоторых зенитных ракет, но однако отказался раскрывать детали о механизмах помощи Украине.

Хяккянен подчеркнул, что его страна уже предоставила Киеву помощь в максимально возможном объеме, но не может рисковать своей безопасностью.

"Как прифронтовая страна мы не можем ставить под угрозу нашу дальнейшую боеготовность в области противовоздушной обороны", - подчеркнул он.

При этом Хякканен считает, что предстоящая зима станет для Украины самой сложной за всю войну.

"В настоящее время основной задачей России является парализация энергетической инфраструктуры, чтобы практически полностью лишить Украину возможности пережить зиму", - подчеркнул он.

Главной проблемой европейской безопасности он назвал недостаточные темпы производства вооружений в США. По его словам, расширению выпуска мешают бюрократические процедуры и инертность американской системы военных закупок. Хяккянен призвал Пентагон принять более решительные меры для ускорения производства.

Дефицит Patriot в Украине

5 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году значительно сократились поставки антибаллистических ракет от партнеров. Если сравнивать с показателями поставок в 2025 году, то они сократились в три раза. Президент подчеркнул, что международные партнеры имеют соответствующие противоракетные средства на своих складах.

По его словам, официально партнеры объясняли сокращение поставок боевыми действиями на Ближнем Востоке. Однако он предполагает, что это могло быть сделано для того, чтобы Украина стала "уступчивой", пишет агентство УНИАН.