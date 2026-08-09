Подвергшаяся резкой критике Футбольная ассоциация Южной Кореи принесла извинения за ряд скандалов, начиная с обвинений в недобросовестной практике при найме тренера и заканчивая утверждениями о предоставлении сексуальных развлечений иностранным судьям.

Корейская футбольная ассоциация (KFA) подвергается жесткой критике с тех пор, как сборная Южной Кореи не смогла выйти из группы на чемпионате мира, несмотря на высокие ожидания, которые возлагались на «золотое поколение» во главе с Сон Хын Мином.

Главный тренер Хон Мён Бо немедленно подал в отставку после шокирующего поражения от сборной ЮАР со счетом 0:1, которое обеспечило его команде досрочный вылет с крупного турнира, проходившего в США, Мексике и Канаде.

Однако его отставка не смогла унять общественное негодование по поводу провального турнира и лишь подогрела ранее возникшие вопросы о назначении Хона.

В частности, местные СМИ, ссылаясь на не публиковавшийся ранее правительственный аудит 2016 года, сообщили, что в 2011 и 2012 годах KFA предлагала иностранным судьям развлечения сексуального характера.

«Мы искренне извиняемся за глубокое разочарование и беспокойство, вызванные различными скандалами вокруг ассоциации после чемпионата мира 2026 года», — говорится в заявлении, опубликованном KFA в субботу на своем сайте.

На фоне растущей критики KFA заявила, что оказалась в «по-настоящему прискорбной ситуации», признав, что «упустила из виду свою основную роль».

Извинения последовали за полицейским рейдом в штаб-квартире KFA, проведенным в рамках расследования назначения 57-летнего Хона, бывшего защитника, игравшего на домашнем чемпионате мира 2002 года.

Вопросы о назначении Хона в 2024 году беспокоили KFA и ранее, однако проблема обострилась после того, как сборной не удалось выйти в 1/16 финала.

30 июля депутаты парламента Южной Кореи вызвали Хона, а также бывших и действующих чиновников KFA на парламентские слушания, где их расспросили о процессе найма и годовой зарплате тренера.

Затем к этому добавились обвинения в предоставлении иностранным судьям развлечений сексуального характера в 2011–2012 годах.

В правительственном аудите 2016 года, о котором сообщила местная телекомпания JTBC, было установлено, что KFA восемь раз предлагала «ненадлежащее гостеприимство» иностранным судьям и чиновникам Китайской футбольной ассоциации.

С тех пор пользователи социальных сетей распространяют списки иностранных судей, которые обслуживали матчи сборной Южной Кореи в тот период.

В извинениях KFA говорится, что многие члены ассоциации не были «осведомлены» об инцидентах, однако сам факт их совершения не отрицается.

«Ассоциация хочет четко заявить, что подобное неподобающее поведение... больше не повторится», — говорится в сообщении.