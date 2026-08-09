Британские и ирландские ученые выяснили, что жизнь рядом с человеком продолжает менять поведение животных. Эксперты доказали, что современные кошки быстро подстраивают свои привычки под меняющийся образ жизни хозяев.

Биологи из Университета Глазго (Великобритания) обнаружили четкие анатомические изменения у городских лисиц в Лондоне. Исследователи сравнили черепа диких и городских особей, после чего зафиксировали у городских животных уменьшение объемов мозга, а также расширение морды.

Такие трансформированные черты строения черепа обычно сопровождают процесс одомашнивания диких видов. Ученые объяснили это тем, что в городе выживают более смелые животные, которые совсем не боятся людей и легко находят выброшенную еду.

Похожие результаты получили экологи в парке Дублина при наблюдении за дикими ланями. Специалисты выделили группу самок, которые постоянно подходили к туристам и выпрашивали угощения. Исследования показали, что эти смелые особи приносили более крупное потомство за счет постоянного доступа к калорийной пище. Приведенные наблюдения доказали, что постоянный контакт с человеком запускает у животных быстрые эволюционные процессы.

Особенности одомашнивания кошек

В отличие от собак, которых люди изначально выводили для охраны и охоты, кошки одомашнились практически самостоятельно. Древних предков современных питомцев привлекло большое количество грызунов около амбаров первых фермеров. Животные быстро поняли выгоду от такого соседства и начали формировать группы около поселений.

Главным секретом успеха этого вида специалисты называют удивительную гибкость поведения. При нехватке еды кошки живут одиночками и агрессивно охраняют границы своей территории. Если же корма вокруг много, они легко собираются в группы и проявляют дружелюбие.

Новая роль домашних питомцев

Исследователи подчеркивают, что за последний век сильно изменился сам человек. В большинстве развитых стран рождаемость упала более чем в два раза по сравнению с серединой прошлого века. Люди начали позже заводить детей, чаще жить в одиночестве и искать эмоциональную поддержку в общении с питомцами. Опросы в Европе показали, что бездетные владельцы кошек намного чаще называют себя родителями по отношению к животным и считают пушистых питомцев членами семьи.

Такие изменения в обществе повлияли на весь уклад жизни домашних животных. Кошки больше не ловят мышей в амбарах, а получают специальное правильное питание, посещают ветеринаров и имеют собственную медицинскую страховку.

Изменение человеческих приоритетов привело к росту популярности пород с миролюбивым нравом, среди которых особое место заняли рэгдоллы. Владельцы ценят этих животных за покладистый характер и готовность к постоянному контакту.

Ученые пришли к выводу, что кошки всегда обладали потенциалом для создания эмоциональной связи с человеком. Эти животные не изменились кардинально на генетическом уровне, а лишь проявили свои скрытые социальные навыки, когда люди создали для этого подходящие условия.