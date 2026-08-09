Сотни поклонников Криштиану Роналду собрались 8 августа у церкви в Фуншале на Мадейре, рассчитывая увидеть свадьбу футболиста с Джорджиной Родригес.

Однако знаменитая пара на церемонии не появилась — вместо них в храм приехали другие молодожены.

Поклонники ожидали Роналду при температуре около 30 градусов, несмотря на то, что родственники футболиста ранее публично опровергли информацию о свадьбе. Сестра спортсмена Эльма Авейру назвала происходящее «сюрреалистичным» и обвинила СМИ в том, что они ввели людей в заблуждение. Сам Роналду отреагировал на публикацию сестры громким смехом.

Слухи о свадьбе футболиста и Джорджины Родригес 8 августа на Мадейре начали активно распространяться в последние недели. Одним из источников информации стал британский таблоид The Sun, который назвал возможным местом церемонии церковь в Фуншале. Позже эту информацию подхватили другие зарубежные СМИ.

При этом сестры Роналду Катя и Эльма Авейру еще в конце июля заявили, что сообщения о свадьбе не соответствуют действительности.

Точная дата и место свадьбы Роналду и Родригес пока неизвестны. Известно лишь, что футболист действительно сделал возлюбленной предложение. По словам Эльмы Авейру, Роналду решился на этот шаг ради Джорджины.