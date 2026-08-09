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По маршруту Ильича. Между Финляндией и Швецией впервые за почти 40 лет начинают курсировать поезда 0 108

В мире
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новый маршрут.

ИИ

В понедельник, 10 августа, между Финляндией и Швецией запустят железнодорожное сообщение — впервые за десятки лет поезд пересечет пограничную реку Турнеэльвен (по-фински Торнионйоки) и отправится в Швецию. Движение по маршруту между Торнио и Хапаранда было прекращено в 1988 году.

Поезд будет курсировать между Оулу и Хапаранда два раза в день. Время в пути — около часа сорока минут; вагон-ресторан работать не будет, поскольку требования Финляндии и Швеции к продаже и подаче еды и алкоголя различаются.

С этим маршрутом некогда был связан и вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин — именно через пограничный переход между Хапаранда и Торнио он возвращался из эмиграции, чтобы принять участие в Октябрьской революции в 1917 году.

Железнодорожного моста через реку Торнионйоки тогда еще не было, и путешественники пересекали границу на лошадях или пешком по льду. Ленин пересек границу Российской империи в Торнио 15 апреля 1917 года. С вокзала в Торнио он сел на поезд, чтобы продолжить путь через Финляндию в Петроград.

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#история #Финляндия #туризм #железная дорога #граница #Швеция #транспорт #Ленин #революция
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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